ISW: РФ публикует фейки о своих «победах», тогда как ВСУ успешно контратакуют
Об успехах украинских защитниках на Харьковщине, рассказали в Институте изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, недавно россияне начали распространять фейки о своих успехах на Купянщине. Враг публикует неправдивую информацию о том, что ВС РФ якобы смогли продвинуться около Двуречной, Строевки и Красного Первого.
«15 и 16 июня российские войска атаковали к северо-востоку от Купянска близ Каменки, к северу от Купянска близ Голубовки и в направлении Долгенького, к востоку от Купянска близ Петропавловки и к юго-востоку от Купянска близ Степовой Новоселовки», – уточнили в ISW.
Тем временем украинские защитники смогли продвинуться на Боровском направлении. По информации аналитиков, ВСУ успешно контратаковали в районе Макеевки – что на юго-востоке от Боровой.
«15 и 16 июня российские войска атаковали к северо-востоку от Боровой вблизи Загрызово и Новой Кругляковки, к востоку от Боровой вблизи Копанок и Надежды, а также к юго-востоку от Боровой вблизи Новоегоровки и в направлении Ольговки», – уточнили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, бои, Институ изучения войны, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 07:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехах украинских защитниках на Харьковщине, рассказали в Институте изучения войны (ISW).".