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ISW: РФ публикует фейки о своих «победах», тогда как ВСУ успешно контратакуют

Украина 07:35   17.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
ISW: РФ публикует фейки о своих «победах», тогда как ВСУ успешно контратакуют

Об успехах украинских защитниках на Харьковщине, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, недавно россияне начали распространять фейки о своих успехах на Купянщине. Враг публикует неправдивую информацию о том, что ВС РФ якобы смогли продвинуться около Двуречной, Строевки и Красного Первого.

«15 и 16 июня российские войска атаковали к северо-востоку от Купянска близ Каменки, к северу от Купянска близ Голубовки и в направлении Долгенького, к востоку от Купянска близ Петропавловки и к юго-востоку от Купянска близ Степовой Новоселовки», – уточнили в ISW.

Тем временем украинские защитники смогли продвинуться на Боровском направлении. По информации аналитиков, ВСУ успешно контратаковали в районе Макеевки – что на юго-востоке от Боровой.

«15 и 16 июня российские войска атаковали к северо-востоку от Боровой вблизи Загрызово и Новой Кругляковки, к востоку от Боровой вблизи Копанок и Надежды, а также к юго-востоку от Боровой вблизи Новоегоровки и в направлении Ольговки», – уточнили в Институте изучения войны.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 07:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехах украинских защитниках на Харьковщине, рассказали в Институте изучения войны (ISW).".