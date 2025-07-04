ДСНС: 13 пожеж було в регіоні, чотири з них – через обстріли РФ
Усього за добу рятувальники загасили 13 пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Протягом доби загоряння внаслідок обстрілів були в Ізюмському, Харківському та Богодухівському районах.
Зокрема, через удар із РСЗВ у приватному секторі у селі Бойні Борівської громади почалася пожежа.
“Внаслідок влучання горів житловий будинок та надвірні забудови. Площа пожежі склала 150 м кв. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. На місці події працювали 12 рятувальників на 2 пожежних автоцистернах та медичний розрахунок ДСНС”, – уточнили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 07:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього за добу рятувальники загасили 13 пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.".