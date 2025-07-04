ГСЧС: 13 пожаров было в регионе, четыре из них – из-за обстрелов РФ

Всего за сутки спасатели потушили 13 пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В течение суток возгорания в результате обстрелов были в Изюмском, Харьковском и Богодуховском районах.

В частности, из-за удара из РСЗО в частном секторе в селе Бойни Боровской громады начался пожар.

«В результате попадания горел жилой дом и дворовые застройки. Площадь пожара составила 150 кв. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работали 12 спасателей на 2 пожарных автоцистернах и медицинский расчет ГСЧС», – уточнили спасатели.