ГСЧС: 13 пожаров было в регионе, четыре из них – из-за обстрелов РФ
Всего за сутки спасатели потушили 13 пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В течение суток возгорания в результате обстрелов были в Изюмском, Харьковском и Богодуховском районах.
В частности, из-за удара из РСЗО в частном секторе в селе Бойни Боровской громады начался пожар.
«В результате попадания горел жилой дом и дворовые застройки. Площадь пожара составила 150 кв. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работали 12 спасателей на 2 пожарных автоцистернах и медицинский расчет ГСЧС», – уточнили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, прилеты;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 07:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки спасатели потушили 13 пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".