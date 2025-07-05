Ликвидировали пожар в Чугуеве, возникший после удара «Шахедов» — ГСЧС (видео)
Спасатели закончили тушить масштабный пожар, который начался вечером 4 июля.
«Ночью российские войска нанесли массированный удар БпЛА по городу Чугуев, в результате которого произошло два пожара. В 13:00 5 июля все очаги возгорания были ликвидированы. На местах событий работали 93 спасателя и 29 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники, медики и пожарный поезд», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Напомним, поздним вечером 4 июля российская армия массированно атаковала Чугуев «Шахедами». В городе возникли два очага пожара. Для тушения одного из них задействовали пожарный поезд. Из-за обстрела пострадали 11 человек, в том числе два ребенка.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары, потушили, Чугуїв, Чугуев, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 13:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели закончили тушить масштабный пожар, который начался вечером 4 июля".