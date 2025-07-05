Ликвидировали пожар в Чугуеве, возникший после удара «Шахедов» — ГСЧС (видео)

Спасатели закончили тушить масштабный пожар, который начался вечером 4 июля.

«Ночью российские войска нанесли массированный удар БпЛА по городу Чугуев, в результате которого произошло два пожара. В 13:00 5 июля все очаги возгорания были ликвидированы. На местах событий работали 93 спасателя и 29 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники, медики и пожарный поезд», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, поздним вечером 4 июля российская армия массированно атаковала Чугуев «Шахедами». В городе возникли два очага пожара. Для тушения одного из них задействовали пожарный поезд. Из-за обстрела пострадали 11 человек, в том числе два ребенка.