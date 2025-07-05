Ліквідували пожежу в Чугуєві, що виникла після удару “шахедів” – ДСНС (відео)

Рятувальники закінчили гасити масштабну пожежу, яка розпочалася ввечері 4 липня.

“Вночі російські війська завдали масованого удару БпЛА по місту Чугуїв, в результаті яких сталося дві пожежі. О 13:00 5 липня усі осередки займання було ліквідовано. На місцях подій працювало 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, в тому числі піротехніки, медики та пожежний потяг”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 липня російська армія масовано атакувала Чугуєв “шахедами”. У місті виникли два осередки пожежі. Для гасіння одного з них залучили пожежний потяг. Через обстріл постраждали 11 людей, у тому числі дві дитини.