Ліквідували пожежу в Чугуєві, що виникла після удару “шахедів” – ДСНС (відео)
Рятувальники закінчили гасити масштабну пожежу, яка розпочалася ввечері 4 липня.
“Вночі російські війська завдали масованого удару БпЛА по місту Чугуїв, в результаті яких сталося дві пожежі. О 13:00 5 липня усі осередки займання було ліквідовано. На місцях подій працювало 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, в тому числі піротехніки, медики та пожежний потяг”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Нагадаємо, пізно ввечері 4 липня російська армія масовано атакувала Чугуєв “шахедами”. У місті виникли два осередки пожежі. Для гасіння одного з них залучили пожежний потяг. Через обстріл постраждали 11 людей, у тому числі дві дитини.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: ГСЧС, новини Харкова, пожежа, потушили, Чугуїв, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 13:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники закінчили гасити масштабну пожежу, яка розпочалася ввечері 4 липня".