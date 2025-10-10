Сьогодні 10 жовтня 2025 року: яке свято та день в історії

10 жовтня в Україні – День працівників стандартизації та метрології. У 19 році в цей день помер спадкоємець римського імператора Тиберія, знаменитий полководець Германік. У 1666 році в цей день гетьманом Правобережної України обрали Петра Дорошенка. У 1889-му народився поет українського розстріляного відродження Михайло Драй-Хмара. У 1911-му почалася Синьхайська революція в Китаї. У 1932-му в Харкові вперше розщепили атомне ядро літію. А у 2022-му армія РФ завдала першого масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.

Свята та пам’ятні дати 10 жовтня

10 жовтня в Україні – День працівників стандартизації та метрології.

У світі – Всесвітній день психічного здоров’я, Всесвітній день інклюзивності, Всесвітній та європейський день боротьби за скасування смертної кари та Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин.

Також сьогодні: Всесвітній день бездомних, Міжнародний день ветеринарної медсестри (відзначають у другу п’ятницю жовтня), Міжнародний день сценічного менеджменту (або ж режисури), Всесвітній день яйця, Всесвітній день каші, Всесвітній день рослинних бургерів, День “Обійми барабанника”, Всесвітній день піклболу (це вид спорту, який поєднує елементи тенісу, настольного тенісу та бадмінтону).

10 жовтня в історії

10 жовтня 19 року, так і не ставши римським імператором, у віці 33 років помер знаменитий полководець Германік (Германік Юлій Цезар Клавдіан). Він сам вважав, що його таємнича хвороба виникла через отруєння. А вбивцею визначив сирійського легата (намісника) Гнея Кальпурнія Пізона, якого перед цим усунув з посади та вигнав.

Германік нині чи не більше відомий не як полководець, а як батько божевільного тирана – римського імператора Калігули. У Германіка були близькі родинні зв’язки з цілим рядом імператорів. Він походив з впливового римського роду Клавдіїв і був сином полководця і політика, який увійшов в історію як Друз Старший. Дядьком Германіка був імператор Тиберій. Після смерті Друза Старшого Тиберій усиновив свого племінника (саме так до родового імені Германіка додалося “Юлій Цезар”). Германік мав успадкувати владу в імперії, але помер рано – спадкоємцем став його син Калігула, а згодом – молодший брат Клавдій.

Дядько Тиберій швидко просував Германіка сходами політичної кар’єри – ще до повноліття він уже був квестором, далі консулом і проконсулом. У 27 років керував усією Галлією та командував вісьмома легіонами, тобто приблизно третиною всієї римської армії. Він провів успішні військові кампанії проти германських племен, помстившись за поразку Римської імперії в Тевтобурзькому лісі. У 17 році повернувся до Риму, де отримав тріумф. І після цього вирушив, як виявилося, у свою останню місію – реорганізовувати провінції Малої Азії.

Германік отримав імперій – тобто всю повноту виконавчої влади для дій на користь держави. Однак у своїй діяльності зіткнувся з опором легата (намісника) Сирії Гнея Кальпурнія Пізона. Пізон намагався протидіяти Германіку, частково не виконував його накази та налаштовував проти “конкурента” військо. Взимку 18-19 років вони зустрілися особисто на Кіпрі та нібито примирилися. Та ненадовго. Як тільки Германік вирушив до Єгипту, Пізон скасував усі накази, які посланець Риму видав у Сирії. Повернувшись і дізнавшись про самоврядність Пізона, Германік наказав вигнати легата з провінції та призначив іншого чиновника на цю посаду.

“Під час ворожнечі Германік захворів, і, хоча Пізон покинув провінцію, Германік стверджував, що Пізон отруїв його. Пізон отримав листа від Германіка, в якому він відмовився від їхньої дружби (amicitia). 10 жовтня Германік помер від хвороби”, – зазначає англомовна Вікіпедія.

Щодо Пізона, то він спробував повернути собі владу в Сирії, але військо його претензій не підтримало. Тож колишній намісник змушений був повернутися до Риму. А там вдова Германіка та ціла низка його прихильників дедалі більше роздмухували чутки про те, що Пізон убив знаменитого полководця. Пізона судили. Хоча жодних прямих доказів його провини не було, народний тиск на суд зростав, процес затягувався, і Пізон зрештою не витримав цього – він наклав на себе руки, не дочекавшися вироку.

10 жовтня 1666 року Петра Дорошенка обрали тимчасовим гетьманом Правобережної України. Докладніше.

0 жовтня 1911 року в Китаї розпочалася Синьхайська революція. Докладніше.

10 жовтня 1932 року в Харківському фізико-технічному інституті (тоді він називався УФТІ) вперше провели ядерну реакцію щодо розщеплення атомного ядра літію. Докладніше.

10 жовтня 2022 року російські війська завдали першого масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Докладніше.

Церковне свято

10 жовтня вшановують пам’ять мучеників Євлампія та Євлампії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо немає дощу, зима буде пізня.

Гроза віщує теплу, коротку та безсніжну зиму.

Якщо на вулиці мокро, то снігу не буде щонайменше до 4 листопада.

Вдарив мороз — така погода буде наступні 4 тижні.

Що не можна робити 10 жовтня

Не можна ходити в ліс, бо можна заблукати.

Не можна гасити вогнище.

Бажано не носити в цей день прикраси, особливо – дорогоцінні.