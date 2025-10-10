Сегодня 10 октября 2025: какой праздник и день в истории

10 октября в Украине – День работников стандартизации и метрологии. В 19 году в этот день скончался наследник римского императора Тиберия, знаменитый полководец Германик. В 1666-м гетманом Правобережной Украины избрали Петра Дорошенко. В 1889-м родился поэт украинского расстрелянного возрождения Михаил Драй-Хмара. В 1911-м началась Синьхайская революция в Китае. В 1932-м в Харькове впервые расщепили атомное ядро ​​лития. А в 2022-м армия РФ нанесла первый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Праздники и памятные даты 10 октября

10 октября в Украине – День работников стандартизации и метрологии.

В мире – Всемирный день психического здоровья, Всемирный день инклюзивности, Всемирный и европейский день борьбы за отмену смертной казни и Всемирный день осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных.

Также сегодня: Всемирный день бездомных, Международный день ветеринарной медсестры (отмечают во вторую пятницу октября), Международный день сценического менеджмента (или режиссуры), Всемирный день яйца, Всемирный день каши, Всемирный день растительных бургеров, День «Обними барабанщика», Всемирный день пикбола (это вид спорта, сочетающий элементы тенниса, настольного тенниса и бадминтона).

10 октября в истории

10 октября 19 года, так и не став римским императором, в возрасте 33 лет скончался знаменитый полководец Германик (Германик Юлий Цезарь Клавдиан). Он сам считал, что его таинственная болезнь возникла из-за отравления. А убийцей определил сирийского легата (наместника) Гнея Кальпурния Пизона, которого перед этим сместил с должности и изгнал.

Германик сейчас едва ли не более известен не как полководец, а как отец безумного тирана — римского императора Калигулы. У Германика были близкие родственные связи с целым рядом императоров. Он происходил из влиятельного римского рода Клавдиев и приходился сыном полководцу и политику, вошедшему в историю как Друз Старший. Дядей Германика был император Тиберий. После смерти Друза Старшего Тиберий усыновил своего племянника (именно так к его родовому имени Германика прибавилось «Юлий Цезарь»). Германик должен был унаследовать власть в империи, но умер рано – наследником стал его сын Калигула, а впоследствии – младший брат Клавдий.

Дядя Тиберий быстро продвигал Германика по лестнице политической карьеры – еще до совершеннолетия он уже был квестором, далее консулом и проконсулом. В 27 лет руководил всей Галлией и командовал восемью легионами, то есть примерно третью всей римской армии. Он провел успешные военные кампании против германских племен, отомстив за поражение Римской империи в Тевтобургском лесу. В 17 году вернулся в Рим, где получил триумф. И после этого отправился, как оказалось, в свою последнюю миссию – реорганизовывать провинции Малой Азии.

Германик получил империй – то есть всю полноту исполнительной власти для действий в интересах государства. Однако в своей деятельности столкнулся с сопротивлением легата (наместника) Сирии Гнея Кальпурния Пизона. Пизон пытался противодействовать Германику, частично не выполнял его приказы и настраивал против «конкурента» войско. Зимой 18-19 годов они встретились лично на Кипре и якобы примирились. Но ненадолго. Как только Германик отправился в Египет, Пизон отменил все приказы, которые посланник Рима издал в Сирии. Вернувшись и узнав о самоуправстве Пизона, Германик приказал выгнать легата из провинции и назначил другого чиновника на этот пост.

«Во время вражды Германик заболел, и, хотя Пизон уже покинул провинцию, Германик утверждал, что Пизон отравил его. Пизон получил письмо от Германика, в котором он отказался от их дружбы (amicitia). 10 октября Германик умер от болезни», – отмечает англоязычная Википедия.

Что касается Пизона, то он попытался вернуть себе власть в Сирии, но войско его претензий не поддержало. Так что бывший наместник вынужден был вернуться в Рим. А там вдова Германика и целый ряд его сторонников все больше раздували слухи о том, что Пизон убил знаменитого полководца. Пизона судили. Хотя никаких прямых доказательств его вины не было, народное давление на суд росло, процесс затягивался, и Пизон в конце концов не выдержал этого – он покончил с собой, не дождавшись приговора.

10 октября 1666 года Петра Дорошенко избрали временным гетманом Правобережной Украины. Подробнее.

10 октября 1889 года родился украинский поэт Расстрелянного возрождения Михаил Драй-Хмара. Подробнее.

10 октября 1911 года в Китае началась Синьхайская революция. Подробнее.

10 октября 1932 года в Харьковском физико-техническом институте (тогда он назывался УФТИ) впервые провели ядерную реакцию по расщеплению атомного ядра лития. Подробнее.

10 октября 2022 года российские войска нанесли первый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Подробнее.

Церковный праздник

10 октября чтят память мучеников Евлампия и Евлампии. Подробнее.

Народные приметы

Если нет дождя, зима будет поздняя.

Гроза предвещает теплую, короткую и бесснежную зиму.

Если на улице мокро, то снега не будет как минимум до 4 ноября.

Ударил мороз – такая погода будет следующие четыре недели.

Что нельзя делать 10 октября

Нельзя ходить в лес, потому что можно заблудиться.

Нельзя тушить костер.

Желательно не носить в этот день украшения, особенно – драгоценные.