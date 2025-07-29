Ситуація на фронті в Харківській області на 16:00 29 липня: дані Генштабу ЗСУ

З початку доби в Харківській області сталося два бої в районі Вовчанська та один – на Куп’янському напрямку. Також ГШ інформує про бойові дії в районі села Новий Мир – на Лиманському напрямку.

“На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ у районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався штурмувати позиції українських підрозділів у напрямку Піщаного“, – поінформував Генштаб.

На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку було 13 ворожих атак, у тому числі в районі села Новий Мир на Харківщині.

Загалом на фронті з початку доби сталося вже 73 бої.