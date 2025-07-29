Ситуация на фронте в Харьковской области на 16:00 29 июля: данные Генштаба ВСУ

С начала суток в Харьковской области произошло два боя в районе Волчанска и один — на Купянском направлении. Также ГШ информирует о боевых действиях в районе села Новый Мир — на Лиманском направлении.

«На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районе Волчанска. На Купянском направлении враг один раз пытался штурмовать позиции украинских подразделений в направлении Песчаного», — проинформировал Генштаб.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении было 13 вражеских атак, в том числе в районе села Новый Мир на Харьковщине.

В целом на фронте с начала суток произошло уже 73 боя.