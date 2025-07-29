Ситуация на фронте в Харьковской области на 16:00 29 июля: данные Генштаба ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
С начала суток в Харьковской области произошло два боя в районе Волчанска и один — на Купянском направлении. Также ГШ информирует о боевых действиях в районе села Новый Мир — на Лиманском направлении.
«На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районе Волчанска. На Купянском направлении враг один раз пытался штурмовать позиции украинских подразделений в направлении Песчаного», — проинформировал Генштаб.
На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении было 13 вражеских атак, в том числе в районе села Новый Мир на Харьковщине.
В целом на фронте с начала суток произошло уже 73 боя.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 16:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток в Харьковской области произошло два боя в районе Волчанска и один — на Купянском направлении ".