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Ситуация на фронте в Харьковской области на 16:00 29 июля: данные Генштаба ВСУ

Фронт 16:27   29.07.2025
Оксана Горун
Ситуация на фронте в Харьковской области на 16:00 29 июля: данные Генштаба ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

С начала суток в Харьковской области произошло два боя в районе Волчанска и один — на Купянском направлении. Также ГШ информирует о боевых действиях в районе села Новый Мир — на Лиманском направлении.

«На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районе Волчанска. На Купянском направлении враг один раз пытался штурмовать позиции украинских подразделений в направлении Песчаного», — проинформировал Генштаб.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении было 13 вражеских атак, в том числе в районе села Новый Мир на Харьковщине.

В целом на фронте с начала суток произошло уже 73 боя.

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Автор: Оксана Горун
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Ситуация на фронте в Харьковской области на 16:00 29 июля: данные Генштаба ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 16:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток в Харьковской области произошло два боя в районе Волчанска и один — на Купянском направлении ".