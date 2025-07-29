Противник пытается сократить «серую» зону в районе Липцев — «Хартия»

Как действует армия РФ на севере от Харькова, а также — об изменении роли артиллерии и минометов в войне рассказал Алексей Разумный, начальник отделения планирования 13-й бригады НГУ «Хартия».

«На нашем направлении ситуация в принципе остается такой же, как и недели, и месяцы перед тем. Противник продолжает интенсивное огневое воздействие, но к каким-то более интенсивным действиям с применением бронетехники или тех же мотоциклов не переходит. Продолжает действовать малыми группами пехоты и пытаться сократить «серую» зону, создать благоприятные условия для более активных действий», — описал происходящее Разумный в эфире Еспресо.

Он отметил, что оценить количество вражеских пехотинцев в районе Липцев, где держит оборону «Хартия», достаточно сложно.

«У них по понятным причинам бывает некомплект, но также интенсивно поступают и пополнения — в частности, пехоты, потому что она наибольшие потери несет. А обычно они не держат значительное количество пехоты на первой линии. Размещаются небольшими скоплениями – до пяти-шести военнослужащих на одном каком-то участке, в одном укрытии. Но при этом, поскольку сейчас вообще полоса достаточно растянута в глубину, то если так сосчитать и сложить всех в кучу, то получаются достаточно значительные силы», — пояснил офицер.

Он также отметил, что основными средствами поражения, которые «хартийцы» применяют против оккупантов, остаются дроны: FPV, БпЛА, с которых делают сбросы, а также тяжелые бомберы — Vampire.

«Также включаются более традиционные средства – артиллерия, минометы. Но сейчас они играют больше функцию такого сковывания огнем. Так как если артиллерия работает или миномет, то противник уже меньше перемещается, не возникает желания перемещаться. И тогда возникает возможность для того, чтобы успел подлететь дрон со сбросом, или та же FPV-шка – и уже добить этого обнаруженного противника. Это все работает в связке», — рассказал Разумный.