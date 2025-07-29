Противник намагається скоротити “сіру” зону в районі Липців – “Хартія”

Як діє армія РФ на півночі від Харкова, а також про зміну ролі артилерії та мінометів у війні розповів Олексій Розумний, начальник відділення планування 13-ї бригади НГУ “Хартія”.

“На нашому напрямку ситуація в принципі залишається такою ж, як і тижні та й місяці перед тим, тому що противник продовжує інтенсивний вогневий вплив, але до якихось більш інтенсивних дій із застосуванням бронетехніки або тих само мотоциклів не переходить. Продовжує діяти малими групами піхоти та намагатися скоротити сіру зону, створити сприятливі умови для більш активних дій”, – описав те, що відбувається, Розумний в етері Еспресо.

Він зазначив, що оцінити кількість ворожих піхотинців у районі Липців, де тримає оборону “Хартія”, досить складно.

“У них зі зрозумілих причин буває некомплект, але також інтенсивно надходять і поповнення, зокрема, піхоти, тому що вона найбільших втрат зазнає. А зазвичай вони не тримають значну кількість піхоти на першій лінії. Розташовуються невеликими скупченнями – до п’яти-шести військовослужбовців на одній якійсь ділянці, в одному укритті. Але при цьому, оскільки зараз взагалі смуга досить розтягнута в глибину, то якщо так порахувати та скласти всіх до купи, то виходять досить значні сили”, – пояснив офіцер.

Він також зазначив, що основними засобами ураження, які “хартійці” застосовують проти окупантів, залишаються дрони: FPV, БпЛА, з яких роблять скиди, а також важкі бомбери – “вампіри”.

“Також включаються засоби більш традиційні – артилерія, міномети. Але зараз вони відіграють більше функцію такого сковування вогнем. Тому що якщо артилерія працює або міномет, то противник уже менше переміщується, не виникає бажання переміщуватися. І тоді виникає можливість для того, щоб устиг підлетіти дрон зі скидом, чи та сама FPV-шка – і вже добити цього виявленого противника. Це все працює у зв’язці“, – розповів Розумний.