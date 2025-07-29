Новости Харькова — главное за 29 июля: как прошла ночь

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07:10

Ночью регион атаковали «Шахеды» – ночные тревоги на Харьковщине

Этой ночью тревога на Харьковщине звучала дважды. Вначале ее объявили в 01:38 – тогда регион атаковали БпЛА, а чуть позже из ВС ВСУ начали фиксировать «Шахеды» и в соседних областях.

Угроза сохранялась до 03:18, после чего дали отбой. Тревогу возобновили уже утром – в 04:50. Тогда украинские защитники зафиксировали активность вражеской авиации на северо-востоке.

Вскоре регион вновь начали атаковать «Шахеды». Отбой тревоги прозвучал в 07:00.