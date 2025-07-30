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Вибиті понад пів сотні вікон: комунальники усувають наслідки ударів

Події 09:45   30.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибиті понад пів сотні вікон: комунальники усувають наслідки ударів Фото: ХМР

У мерії почали підбивати підсумки нічних ударів по Харкову. 

Обстріл Харкова 30 липня 2025
Фото: ХМР

Так внаслідок нічних ударів по місту пошкоджені три будинки.

Обстріл Харкова 30 липня 2025
Фото: ХМР

У будинках вилетіли близько 60 вікон, пошкоджені балкони.

Обстріл Харкова 30 липня 2025
Фото: ХМР

“Фахівці КП «Харківспецбуд» активно працюють над закриттям контурів. Один обірваний дріт вуличного освітлення вже відремонтовано. Попереднє обстеження будівель на наявність пошкоджень триває”, – додали у пресслужбі міськради.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня близько 01:54 та 02:43 у Харкові пролунали вибухи. Ворог вдарив по місту “Шахедами” по Шевченківському та Слобідському районах. Внаслідок обстрілу пошкоджена автомийка, постраждало скління багатоповерхівки та супермаркет. Відомо про трьох постраждалих – двох жінок 24-х та 62-х років, а також чоловіка – йому 33 роки.

Читайте також: Пожежі, руйнування, троє поранених – наслідки обстрілів Харкова 📷, 📹

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 09:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії почали підбивати підсумки нічних ударів по Харкову. ".