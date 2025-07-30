Вибиті понад пів сотні вікон: комунальники усувають наслідки ударів

У мерії почали підбивати підсумки нічних ударів по Харкову.

Так внаслідок нічних ударів по місту пошкоджені три будинки.

У будинках вилетіли близько 60 вікон, пошкоджені балкони.

“Фахівці КП «Харківспецбуд» активно працюють над закриттям контурів. Один обірваний дріт вуличного освітлення вже відремонтовано. Попереднє обстеження будівель на наявність пошкоджень триває”, – додали у пресслужбі міськради.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня близько 01:54 та 02:43 у Харкові пролунали вибухи. Ворог вдарив по місту “Шахедами” по Шевченківському та Слобідському районах. Внаслідок обстрілу пошкоджена автомийка, постраждало скління багатоповерхівки та супермаркет. Відомо про трьох постраждалих – двох жінок 24-х та 62-х років, а також чоловіка – йому 33 роки.