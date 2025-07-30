Пожежі, руйнування, троє поранених – наслідки обстрілів Харкова 📷, 📹
Про результати нічних обстрілів у Харкові повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Так, за даними рятувальників, уночі “прилетіло” по Шевченківському і Слобідському районах.
“У Шевченківському районі міста горіло 3 автомобілі, автомийка та прибудова до двоповерхової будівлі на загальній площі 210 м кв. Вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки, об’єкти торгівлі та автівки. Вогнеборцями врятовано двох людей“, – уточнили у ДСНС.
Тоді як у Слобідському районі горіла трава після ударів на площі 500 кв.
Наслідки російської атаки ліквідували 37 рятувальників, також залучили сім одиниць спецтехніки.
Окрім того, відео, який вигляд має Харків після чергових російських ударів, показали й у Харківській облпрокуратурі.
Нагадаємо, у ніч на 30 липня близько 01:54 та 02:43 у Харкові пролунали вибухи. Ворог вдарив по місту “Шахедами” по Шевченківському та Слобідському районах. Внаслідок обстрілу пошкоджена автомийка, постраждало скління багатоповерхівки та супермаркет. Відомо про трьох постраждалих – двох жінок 24-х та 62-х років, а також чоловіка – йому 33 роки.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 07:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати нічних обстрілів у Харкові повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області. ".