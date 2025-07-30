Новини Харкова – головне за 30 липня: місто атакували БпЛА
Головні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.
02:57
Другий удар по місту за годину після першого, відомо про постраждалих
З перервою практично в годину після першого вибуху в Харкові пролунав другий. Мер Ігор Терехов написав, що, попередньо, удар був по Слобідському району. Тим часом стало відомо про постраждалих від першого удару – по Шевченківському району. Це 33-річний чоловік та жінки 24-х та 62-х років.
02:20
“Шахед” атакував місто: в Шевченківському районі впали уламки
Близько 01:54 у Харкові пролунав вибух, перед цим мешканців попереджали про небезпеку атаки російських ударних БпЛА.
Після цього мер Ігор Терехов повідомив, що була “спроба атакувати” Шевченківський район, а начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що на місто впали уламки “шахеда”. Відомо, що в результаті пошкоджена автомийка, а також скління багатоповерхівки та супермаркет. Інформації про постраждалих станом на 2:20 не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 02:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".