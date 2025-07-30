Де за добу на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу
За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби у Харківській області було дев’ять боїв.
Так, на Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили п’ять атак РФ біля Вовчанська.
Тоді як на Куп’янському – зафіксували чотири штурми окупантів.
“Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Куп’янська та в районі Голубівки“, – уточнили у ГШ.
Також Генштаб оновив інформацію про втрати ЗС РФ:
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 08:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби у Харківській області було дев’ять боїв.".