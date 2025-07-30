Де за добу на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби у Харківській області було дев’ять боїв.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили п’ять атак РФ біля Вовчанська.

Тоді як на Куп’янському – зафіксували чотири штурми окупантів.

“Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Куп’янська та в районі Голубівки“, – уточнили у ГШ.

Також Генштаб оновив інформацію про втрати ЗС РФ: