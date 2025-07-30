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Де за добу на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу

Україна 08:20   30.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де за добу на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби у Харківській області було дев’ять боїв.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили п’ять атак РФ біля Вовчанська.

Тоді як на Куп’янському – зафіксували чотири штурми окупантів.

Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Куп’янська та в районі Голубівки“, – уточнили у ГШ.

Також Генштаб оновив інформацію про втрати ЗС РФ:

Читайте також: Командування ЗСУ не має сил перешкоджати просуванню РФ на Куп’янськ – Машовець

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 08:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби у Харківській області було дев’ять боїв.".