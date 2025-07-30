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Где за сутки на Харьковщине шли бои – информация Генштаба

Украина 08:20   30.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где за сутки на Харьковщине шли бои – информация Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток в Харьковской области было девять боев.

Так на Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили пять атак РФ около Волчанска.

Тогда как на Купянском – зафиксировали четыре штурма оккупантов.

«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении Песчаного, Купянска и в районе Голубовки», – уточнили в ГШ.

Также Генштаб обновил информацию о потерях ВС РФ:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 08:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ, в течение суток в Харьковской области было девять боев.".