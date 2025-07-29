У командования ВСУ нет сил препятствовать продвижению РФ на Купянск – Машовец

Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец в эфире NEMYRIALIVE рассказал об обстановке на Харьковщине.

«На Южно-Слобожанском направлении, или Харьковском по-старому, противник оживился на Волчанском участке. Атаковал в сторону Волчанских хуторов и Зыбина, пытался продвинуться. В пределах самого города Волчанск 128 бригада россиян пытается нащупать слабый участок в системе обороны ВСУ, очевидно, чтобы потом сконцентрировать на нем дополнительные силы и средства и попытаться прорваться на тактическую глубину. Одновременно россияне ведут наступательные действия на Великобурлукском направлении. Тут задействованы силы и средства из состава 6 армии, 44 армейского корпуса. Они пытаются занять Чугуновку и Амбарное, продвинуться на Хатное», — рассказал Машовец.

Достаточно негативная ситуация на плацдарме россияне на Купянском направлении.

«Противнику удалось прорваться практически на северо-западные окраины Купянска. Россияне действуют на достаточно широком фронте и, насколько я понимаю, у украинского командования просто нет сил и средств воспрепятствовать. Противник ведет бои за Кондрашевку. Фактически вся основная коммуникация, по которой питаются материально-технические части подразделений ВСУ, что удерживают плацдарм восточнее Купянска на Осколе, уже под ударом», — обрисовал мрачные реалии на Купянском направлении обозреватель «Информационного сопротивления».

Кроме того, противник силами 4-й танковой дивизии, состава 1-й танковой армии, активизировался на участке Купянска – Боровская Андреевка в районе Зеленого Гая. Там россияне атаковали, имели небольшое продвижение и проявляют настойчивость в направлении Боровой на Осколе.

Видео: NEMYRIALIVE