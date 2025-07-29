Командування ЗСУ не має сил перешкоджати просуванню РФ на Куп’янськ – Машовець

Оглядач «Інформаційного опору» Костянтин Машовець в ефірі NEMYRIALIVE розповів про ситуацію на Харківщині.

«На Південно-Слобожанському напрямку, чи Харківському по-старому, противник пожвавився на Вовчанській ділянці. Атакував у бік сіл Вовчанські хутори і Зибине, намагався просунутися. У межах самого міста Вовчанськ 128 бригада росіян намагається намацати слабку ділянку в системі оборони ЗСУ, очевидно, щоб потім сконцентрувати на ній додаткові сили та кошти та спробувати прорватися на тактичну глибину. Одночасно росіяни ведуть наступальні дії на Великобурлуцькому напрямку. Тут залучені сили та засоби зі складу 6 армії, 44 армійського корпусу. Вони намагаються зайняти Чавунівку та Амбарне, просунутися на Хатне», – розповів Машовець.

Достатньо негативна ситуація на плацдармі росіяни на Куп’янському напрямку.

«Противнику вдалося прорватися практично на північно-західні околиці Куп’янська. Росіяни діють на досить широкому фронті й, наскільки я розумію, українське командування просто не має сил і засобів перешкодити. Противник веде бої за Кіндрашівку. Фактично вся основна комунікація, через яку відбувається постачання матеріально-технічних частин підрозділів ЗСУ, що утримують плацдарм на схід від Куп’янська на Осколі, вже під ударом», — описав похмурі реалії на Куп’янському напрямку оглядач «Інформаційного опору».

Крім того, противник силами 4-ї танкової дивізії, складу 1-ї танкової армії, активізувався на ділянці Куп’янська – Борівська Андріївка в районі Зеленого Гаю.

Відео: NEMYRIALIVE