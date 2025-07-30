Новости Харькова — главное за 30 июля: город атаковали БпЛА
Главные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
02:57
Второй удар по городу через час после первого, известно о пострадавших
С перерывом практически в час после первого взрыва в Харькове прогремел второй. Мэр Игорь Терехов написал, что, предварительно, удар был по Слободскому району. Тем временем стало известно о пострадавших от первого удара — по Шевченковскому району. Это 33-летний мужчина и женщины 24-х и 62-х лет.
02:20
«Шахед» атаковал город: в Шевченковском районе упали обломки
Около 01:54 в Харькове раздался взрыв, перед этим жителей предупреждали об опасности атаки российских ударных БпЛА.
Следом мэр Игорь Терехов сообщил, что была «попытка атаковать» Шевченковский район, а начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что на город упали обломки «Шахеда». Известно, что в результате повреждена автомойка, остекление многоэтажки и супермаркет. Информации о пострадавших по состоянию на 02:20 не было.
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 02:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".