Новости Харькова — главное за 30 июля: город атаковали БпЛА

Главные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

02:57

Второй удар по городу через час после первого, известно о пострадавших

С перерывом практически в час после первого взрыва в Харькове прогремел второй. Мэр Игорь Терехов написал, что, предварительно, удар был по Слободскому району. Тем временем стало известно о пострадавших от первого удара — по Шевченковскому району. Это 33-летний мужчина и женщины 24-х и 62-х лет.

Информация обновляется тут.

02:20

«Шахед» атаковал город: в Шевченковском районе упали обломки

Около 01:54 в Харькове раздался взрыв, перед этим жителей предупреждали об опасности атаки российских ударных БпЛА.

Следом мэр Игорь Терехов сообщил, что была «попытка атаковать» Шевченковский район, а начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что на город упали обломки «Шахеда». Известно, что в результате повреждена автомойка, остекление многоэтажки и супермаркет. Информации о пострадавших по состоянию на 02:20 не было.