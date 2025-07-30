Синегубов: шесть человек погибли, еще восемь получили ранения из-за обстрелов
О том, куда «прилетело» на Харьковщине в течение суток, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Харьков пострадали 25-летняя и 62-летняя женщины и 33-летний мужчина; в г. Купянск погиб 65-летний мужчина, пострадали 48-летний мужчина и 74-летняя женщина; в с. Новоплатоновка Боровской громады погибли 5 человек, пострадали 45-летняя и 85-летняя женщины и 72-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
В течение суток по Харьковщине «прилетело»:
▪️10 КАБ;
▪️5 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типа «Молния»;
▪️4 fpv-дрона.
В результате обстрелов в Харькове повреждены две многоэтажки, магазин, кафе, автомойка, авто, в Купянском районе под обстрел попали многоэтажные и частные дома, предприятия, в Изюмском районе россияне ударили по магазину, авто, частным домам и хозпостройкам.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 09:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, куда «прилетело» на Харьковщине в течение суток, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. ".