Синегубов: шесть человек погибли, еще восемь получили ранения из-за обстрелов

О том, куда «прилетело» на Харьковщине в течение суток, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков пострадали 25-летняя и 62-летняя женщины и 33-летний мужчина; в г. Купянск погиб 65-летний мужчина, пострадали 48-летний мужчина и 74-летняя женщина; в с. Новоплатоновка Боровской громады погибли 5 человек, пострадали 45-летняя и 85-летняя женщины и 72-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

В течение суток по Харьковщине «прилетело»:

▪️10 КАБ;

▪️5 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типа «Молния»;

▪️4 fpv-дрона.

В результате обстрелов в Харькове повреждены две многоэтажки, магазин, кафе, автомойка, авто, в Купянском районе под обстрел попали многоэтажные и частные дома, предприятия, в Изюмском районе россияне ударили по магазину, авто, частным домам и хозпостройкам.