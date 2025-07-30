Люди шли за гуманитаркой: из-за удара РСЗО погибли пятеро людей – ГСЧС
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в регионе возникли 44 пожара.
Восемь возгораний начались после вражеских ударов – горело в Шевченковском и Слободском районах Харькова, а также Изюмском, Купянском и Харьковском районах области.
«Днем враг нанес удары по прифронтовым селам Новоплатоновка и Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района. В результате обстрела произошли пожары в здании магазина, частных жилых домах, летней кухне, гараже и хозяйственном сооружении. В с. Новоплатоновка погибли 5 гражданских лиц, еще 4 человека пострадали. Люди собрались вместе, чтобы получить гуманитарную помощь. В это время российские террористы нанесли удары РСЗО по мирным жителям», – пишут в ГСЧС.
Также ночью россияне атаковали Шевченковский и Слободской районы Харькова. Горела автомойка, пристройка к ней и три авто. Известно о трех раненых.
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 08:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в регионе возникли 44 пожара.".