Люди шли за гуманитаркой: из-за удара РСЗО погибли пятеро людей – ГСЧС

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в регионе возникли 44 пожара.

Восемь возгораний начались после вражеских ударов – горело в Шевченковском и Слободском районах Харькова, а также Изюмском, Купянском и Харьковском районах области.

«Днем враг нанес удары по прифронтовым селам Новоплатоновка и Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района. В результате обстрела произошли пожары в здании магазина, частных жилых домах, летней кухне, гараже и хозяйственном сооружении. В с. Новоплатоновка погибли 5 гражданских лиц, еще 4 человека пострадали. Люди собрались вместе, чтобы получить гуманитарную помощь. В это время российские террористы нанесли удары РСЗО по мирным жителям», – пишут в ГСЧС.

Также ночью россияне атаковали Шевченковский и Слободской районы Харькова. Горела автомойка, пристройка к ней и три авто. Известно о трех раненых.