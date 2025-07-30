Пожары, разрушения, трое раненых – последствия обстрелов Харькова 📷, 📹

О результатах ночных обстрелов в Харькове сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, по данным спасателей, ночью «прилетело» по Шевченковскому и Слободскому району.

«В Шевченковском районе города горело 3 автомобиля, автомойка и пристройка к двухэтажному зданию на общей площади 210 кв. Взрывной волной повреждены жилые дома, объекты торговли и машины. Пожарными спасены два человека», – уточнили в ГСЧС.

Тогда как в Слободском районе горела трава после ударов на площади 500 м. кв.

Последствия российской атаки ликвидировали 37 спасателей, также привлекли семь единиц спецтехники.

Кроме того, видео, как выглядит Харьков после очередных российских ударов, показали и в Харьковской облпрокуратуре.

Напомним, в ночь на 30 июля около 01:54 и 02:43 в Харькове раздались взрывы. Враг ударил по городу «Шахедами» по Шевченковскому и Слободскому районам. В результате обстрела повреждена автомойка, пострадало остекление многоэтажки и супермаркет. Известно о трех пострадавших – двух женщинах 24-х и 62-х лет, а также мужчине – ему 33 года.