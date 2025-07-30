Пожары, разрушения, трое раненых – последствия обстрелов Харькова 📷, 📹
О результатах ночных обстрелов в Харькове сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, по данным спасателей, ночью «прилетело» по Шевченковскому и Слободскому району.
«В Шевченковском районе города горело 3 автомобиля, автомойка и пристройка к двухэтажному зданию на общей площади 210 кв. Взрывной волной повреждены жилые дома, объекты торговли и машины. Пожарными спасены два человека», – уточнили в ГСЧС.
Тогда как в Слободском районе горела трава после ударов на площади 500 м. кв.
Последствия российской атаки ликвидировали 37 спасателей, также привлекли семь единиц спецтехники.
Кроме того, видео, как выглядит Харьков после очередных российских ударов, показали и в Харьковской облпрокуратуре.
Напомним, в ночь на 30 июля около 01:54 и 02:43 в Харькове раздались взрывы. Враг ударил по городу «Шахедами» по Шевченковскому и Слободскому районам. В результате обстрела повреждена автомойка, пострадало остекление многоэтажки и супермаркет. Известно о трех пострадавших – двух женщинах 24-х и 62-х лет, а также мужчине – ему 33 года.
Читайте также: Новости Харькова — главное за 30 июля: город атаковали БпЛА
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прилет, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пожары, разрушения, трое раненых – последствия обстрелов Харькова 📷, 📹»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 07:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах ночных обстрелов в Харькове сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. ".