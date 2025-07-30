Люди йшли за гуманітаркою: через удар РСЗВ загинули п’ятеро людей – ДСНС

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, у регіоні виникли 44 пожежі.

Вісім загорянь розпочалися після ворожих ударів – горіло у Шевченківському та Слобідському районах Харкова, а також Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області.

“Вдень ворог завдав ударів по прифронтових селах Новоплатонівка та Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району. Внаслідок обстрілу сталися пожежі у будівлі магазину, приватних житлових будинках, літній кухні, гаражі та господарчій споруді. У с. Новоплатонівка загинуло 5 цивільних осіб, ще 4 людей постраждало. Люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу. В цей час російські терористи завдали ударів РСЗВ по мирних мешканцях“, – пишуть у ДСНС.

Також вночі росіяни атакували Шевченківський та Слобідський райони Харкова. Горіла автомийка, прибудова до неї та три авто. Відомо про трьох поранених.