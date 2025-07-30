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Люди йшли за гуманітаркою: через удар РСЗВ загинули п’ятеро людей – ДСНС

Події 08:42   30.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Люди йшли за гуманітаркою: через удар РСЗВ загинули п’ятеро людей – ДСНС

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, у регіоні виникли 44 пожежі.

Вісім загорянь розпочалися після ворожих ударів – горіло у Шевченківському та Слобідському районах Харкова, а також Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області.

Вдень ворог завдав ударів по прифронтових селах Новоплатонівка та Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району. Внаслідок обстрілу сталися пожежі у будівлі магазину, приватних житлових будинках, літній кухні, гаражі та господарчій споруді. У с. Новоплатонівка загинуло 5 цивільних осіб, ще 4 людей постраждало. Люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу. В цей час російські терористи завдали ударів РСЗВ по мирних мешканцях“, – пишуть у ДСНС.

Також вночі росіяни атакували Шевченківський та Слобідський райони Харкова. Горіла автомийка, прибудова до неї та три авто. Відомо про трьох поранених.

Читайте також: Пожежі, руйнування, троє поранених – наслідки обстрілів Харкова 📷, 📹

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 08:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, у регіоні виникли 44 пожежі.".