Люди йшли за гуманітаркою: через удар РСЗВ загинули п’ятеро людей – ДСНС
За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, у регіоні виникли 44 пожежі.
Вісім загорянь розпочалися після ворожих ударів – горіло у Шевченківському та Слобідському районах Харкова, а також Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області.
“Вдень ворог завдав ударів по прифронтових селах Новоплатонівка та Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району. Внаслідок обстрілу сталися пожежі у будівлі магазину, приватних житлових будинках, літній кухні, гаражі та господарчій споруді. У с. Новоплатонівка загинуло 5 цивільних осіб, ще 4 людей постраждало. Люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу. В цей час російські терористи завдали ударів РСЗВ по мирних мешканцях“, – пишуть у ДСНС.
Також вночі росіяни атакували Шевченківський та Слобідський райони Харкова. Горіла автомийка, прибудова до неї та три авто. Відомо про трьох поранених.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 08:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, у регіоні виникли 44 пожежі.".