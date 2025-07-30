Синєгубов: шестеро людей загинули, ще вісім отримали поранення через обстріли

Про те, куди “прилетіло” на Харківщині протягом доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждали 25-річна і 62-річна жінки та 33-річний чоловік; у м. Куп’янськ загинув 65-річний чоловік, постраждали 48-річний чоловік і 74-річна жінка; у с. Новоплатонівка Борівської громади загинули 5 людей, постраждали 45-річна і 85-річна жінки та 72-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині “прилетіло”:

▪️10 КАБ;

▪️5 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Молния»;

▪️4 fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені дві багатоповерхівки, магазин, кафе, автомийка, авто, у Куп’янському районі під обстріл потрапили багатоповерхові та приватні будинки, підприємства, в Ізюмському районі росіяни вдарили по магазину, авто, приватних будинках та господарських спорудах.