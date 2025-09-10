На проспекте Аэрокосмическом произошло ограбление: харьковчанина «посадили»

Приговор получил 39-летний харьковчанин. Следствие доказало, что он ограбил женщину у нее дома.

Инцидент произошел в июле на Аэрокосмическом проспекте, рассказали в Харьковской областной прокуратуре. По данным правоохранителей, пьяный фигурант проник в квартиру потерпевшей.

«В доме в это время спала женщина. Мужчина схватил ее за шею и приказал отдать деньги. Потерпевшая отдала ему 1300 грн, которые имела при себе. После этого злоумышленник сбежал», — отметили в прокуратуре.

В суде харьковчанин признал свою вину и искренне раскаялся, добавили правоохранители. Его признали виновным в грабеже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины). Мужчина проведет в тюрьме семь лет.

Напомним, еще одно ограбление произошло 6 августа на проспекте Победы. Посреди дня парочка — 40-летний мужчина и его 27-летняя спутница — напали с ножом на 55-летнюю харьковчанку. У женщины забрали сумку, где было около 4 тысяч гривен, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.