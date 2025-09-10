Сьогодні 10 вересня: яке свято та день в історії

10 вересня 2022 року під час контрнаступу в Харківській області Сили оборони звільнили Куп’янськ та Ізюм. Цього дня 1993 року в Україні ухвалили рішення про перше вшанування пам’яті жертв Голодомору. У 1919-му країни – переможниці Першої світової війни уклали мирний договір з Австрією. У 1894-му народився український режисер Олександр Довженко. У 1721-му завершилася Велика Північна війна. У 1509-му стався землетрус, відомий як “Малий Судний день”.

Свята та пам’ятні дати 10 вересня

10 вересня у світі – Всесвітній день запобігання самогубствам.

Також сьогодні: Міжнародний день гінекологічного здоров’я, День обміну ідеями, розпочинається Тиждень освіти дорослих, Міжнародний день макіяжу, Міжнародний день портвейну.

<br />

10 вересня в історії

10 вересня 1509 року стався землетрус, відомий як “Малий Судний день”. Епіцентр знаходився на дні Мармурового моря, на південь від Принцевих островів, за 29 км від Константинополя. Магнітуду оцінюють у 7,2±0,3 бали. Підземні поштовхи викликали цунамі, а афтершоки тривали 45 днів. Число загиблих, за різними даними, могло сягнути 13 тисяч людей. Руйнування були значними на різних територіях Османської імперії. Найбільше дісталося столиці. У Константинополі підземні поштовхи зруйнували понад тисячу будинків та сотні мечетей. Також завалилися 49 веж вздовж стін міста. Був пошкоджений старовинний римський акведук Валента. Поблизу Собору святої Софії, вже перетвореного на той час на мечеть, завалився мінарет. Навіть султан Баязид II залишився внаслідок землетрусу без своєї спальні та змушений був десять днів жити в наметі. Для відновлення Константинополя в імперії запровадили додатковий податок. До столиці з усіх куточків країни звезли майстрів. І роботи провели винятковими темпами, завершивши вже у червні 1510-го.

10 вересня 1721 року підписанням Ніштадтського мирного договору між Швецією та Росією завершилася Велика Північна війна. Швеція зазнала значних територіальних втрат, поступившись московитам Ліфляндією, Естляндією, Інгерманландією, частиною Карелії та іншими територіями.

10 вересня 1894 року народився український режисер Олександр Довженко. Докладніше.

10 вересня 1919 року країни – переможниці Першої світової війни підписали Сен-Жерменський мирний договір з Німецькою Австрією – однією зі спадкоємців Австро-Угорської імперії, котра розпочала цю війну. Докладніше.

10 вересня 1993 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову “Про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні у 1932—1933 роках”. Докладніше.

10 вересня 2022 року Сили оборони під час Харківського контрнаступу звільнили Куп’янськ та Ізюм. Докладніше.

Церковне свято 10 вересня

10 вересня вшановують пам’ять мучениць Минодори, Митродори та Німфодори. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 10 вересня йде дощ, то у вересні буде тепло.

Якщо горобини багато, то осінь буде сирою, а зима – суворою.

Якщо гуси летять високо, то осінь буде тривалою.

Що не можна робити 10 вересня

Жінкам не можна сваритися з чоловіками.

Не можна пришивати ґудзики.

У домі не можна залишати безлад.