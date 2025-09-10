Сегодня 10 сентября: какой праздник и день в истории
10 сентября 2022 года во время контрнаступления в Харьковской области Силы обороны освободили Купянск и Изюм. В этот день 1993 года в Украине приняли решение о первом чествовании памяти жертв Голодомора. В 1919-м страны – победительницы Первой мировой войны заключили мирный договор с Австрией. В 1894-м родился украинский режиссер Александр Довженко. В 1721-м завершилась Великая Северная война. В 1509-м произошло землетрясение, известное как «Малый Судный день».
Праздники и памятные даты 10 сентября
10 сентября в мире – Всемирный день предотвращения самоубийств.
Также сегодня: Международный день гинекологического здоровья, День обмена идеями, начинается Неделя образования взрослых, Международный день макияжа, Международный день портвейна.
10 сентября в истории
10 сентября 1509 года произошло землетрясение, известное как «Малый Судный день». Эпицентр находился на дне Мраморного моря, к югу от Принцевых островов, в 29 км от Константинополя. Магнитуду оценивают в 7,2±0,3 балла. Подземные толчки вызвали цунами, а афтершоки продолжались 45 дней. Число погибших, по разным данным, могло достичь 13 тысяч человек. Разрушения были значительными на разных территориях Османской империи. Больше всего досталось столице. В Константинополе подземные толчки разрушили более тысячи домов и сотни мечетей. Также обрушились 49 башен вдоль стен города. Был поврежден старинный римский акведук Валента. Вблизи Собора святой Софии, уже превращенного к тому времени в мечеть, обрушился минарет. Даже султан Баязид II остался в результате землетрясения без своей спальни и вынужден был десять дней жить в палатке. Для восстановления Константинополя в империи ввели дополнительный налог. В столицу со всех концов страны свезли мастеров. И работы провели впечатляющими темпами, завершив уже в июне 1510-го.
10 сентября 1721 года подписанием Ништадтского мирного договора между Швецией и Россией завершилась Великая Северная война. Швеция понесла значительные территориальные потери, уступив московитам Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию, часть Карелии и другие территории.
10 сентября 1894 года родился украинский режиссер Александр Довженко Подробнее.
10 сентября 1919 года страны – победительницы Первой мировой войны подписали Сен-Жерменский мирный договор с Германской Австрией – одной из наследниц Австро-Венгерской империи, начавшей эту войну. Подробнее.
10 сентября 1993 года Кабинет Министров Украины принял постановление «Об увековечении памяти жертв Голодомора в Украине в 1932—1933 годах». Подробнее.
10 сентября 2022 года Силы обороны во время Харьковского контрнаступления освободили Купянск и Изюм. Подробнее.
Церковный праздник 10 сентября
10 сентября чтят память мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Подробнее.
Народные приметы
Если 10 сентября идет дождь, в сентябре будет тепло.
Если рябины много, то осень будет сырой, а зима – суровой.
Если гуси летят высоко, то осень будет продолжительной.
Что нельзя делать 10 сентября
Женщинам нельзя ссориться с мужьями.
Нельзя пришивать пуговицы.
В доме нельзя оставлять беспорядок.
