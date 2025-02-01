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Землетрясение в Полтаве: в ГСЧС сообщили подробности

Происшествия 19:56   01.02.2025
Оксана Горун
Землетрясение в Полтаве: в ГСЧС сообщили подробности Фото: www.flickr.com/photos/jsjgeology

Вечером 1 февраля в Полтаве ощутили землетрясение. О том, что земля закачалась под ногами, писали местные СМИ и пользователи соцсетей.

«По данным Главного центра специального контроля, на Полтавщине произошло землетрясение. В 18:21 между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67. Толчки зафиксировали на глубине 3 км», — подтвердила ощущения местных жителей пресс-служба ГСЧС Украины.

По предварительной информации, негативных последствий у землетрясения нет. В ГСЧС пострадавшие не обращались.

Жителей призвали сохранять спокойствие.

Напомним, сегодня утром Полтава пережила шок: российская ракета ударила по 5-тиэтажке, разрушив целый подъезд. По состоянию на 18:40 1 февраля было известно о восьми погибших, один из них — ребенок.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 19:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 1 февраля в Полтаве ощутили землетрясение. О том, что земля закачалась под ногами, писали местные СМИ и пользователи соцсетей".