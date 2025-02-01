Землетрус у Полтаві: у ДСНС повідомили подробиці
Фото: www.flickr.com/photos/jsjgeology
Увечері 1 лютого у Полтаві відчули землетрус. Про те, що земля захиталася під ногами, писали місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж.
“За даними Головного центру спеціального контролю, на Полтавщині стався землетрус. О 18:21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км“, – підтвердила відчуття місцевих мешканців пресслужба ДСНС України.
За попередньою інформацією, негативних наслідків у землетрусу немає. До ДСНС постраждалі не зверталися.
Мешканців закликали зберігати спокій.
Нагадаємо, сьогодні вранці Полтава пережила шок: російська ракета вдарила по 5-поверхівці, зруйнувавши цілий під’їзд. Станом на 18:40 1 лютого було відомо про вісім загиблих, серед них – дитина.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: ГСЧС, землетрясение, Полтава;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 19:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 1 лютого у Полтаві відчули землетрус. Про те, що земля захиталася під ногами, писали місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж".