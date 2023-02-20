Харьковчане отправили гуманитарку пострадавшим от землетрясения в Турции

22 тонны гуманитарного груза, собранного представителями харьковских предприятий и Почетного консульства Республики Казахстан, отправили сегодня из Харькова жителям города Газиантеп на юге Турции, пострадавшим в результате землетрясения.

Люди получат продукты длительного хранения, детское питание, средства гигиены, теплую одежду и обогреватели, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Две недели назад в Турции было мощное землетрясение, в результате которого сильно пострадали жители города-побратима Харькова — Газиантепа. Я разговаривал с мэром Газиантепа в начале войны, тогда власти города очень нас поддержали, а сейчас пришло время помочь нашим друзьям. Уже сегодня этот важный гуманитарный груз отправится в Турцию», — рассказал мэр Игорь Терехов.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Харьковом и Газиантепом было заключено 15 апреля 2011 года.