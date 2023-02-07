Землетрясение в Турции: из-под завалов через сутки спасли ребенка и женщину

Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что общее количество жертв катаклизма в Турции и Сирии может достичь более чем 20 тысяч человек. Сейчас подтверждены уже более 4300 жертв.

В двух странах, наиболее пострадавших от землетрясения 6 февраля, уже более суток длятся спасательные операции. Из-под завалов продолжают вытаскивать выживших. Недавно все соцсети облетело видео спасения трехлетнего ребенка, который провел под завалами 22 часа.

Также всего несколько минут назад The Guardian сообщила о 24-летней Румейсе Ялчинкой, которую спасли сегодня утром после того, как она 27 часов провела в ловушке под обломками обрушившегося здания в Кахраманмараше.

Тем не менее надежд найти живых с каждым часом становится все меньше.

«Тяжелые условия и морозы срывают усилия спасателей после землетрясений в Турции и Сирии», — пишет о ситуации The Guardian.

Издание сообщило последние на данный момент статистические данные о количестве погибших и пострадавших. Во вторник турецкое агентство помощи AFAD сообщило о 2921 погибших. Число погибших в Сирии составило 1444 человека. То есть только подтвержденных смертей уже 4365.

Еще на этапе, когда общее количество найденных под завалами тел составило еще 2600 Кэтрин Смолвуд, старший специалист по чрезвычайным ситуациям ВОЗ в Европе, сообщила AFP, что число погибших может возрасти «в восемь раз» по сравнению с начальными цифрами – то есть превысить 20 000.

Напомним, МИД Украины сообщил о работе двух «горячих линий» для родственников украинцев, находящихся в Турции. Это «горячая линия» посольства Украины в Турции: +90 539 550 98 98 и самого МИДа: +380 44 238 15 88.