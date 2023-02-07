Землетрясение в Турции: из-под завалов через сутки спасли ребенка и женщину
Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что общее количество жертв катаклизма в Турции и Сирии может достичь более чем 20 тысяч человек. Сейчас подтверждены уже более 4300 жертв.
В двух странах, наиболее пострадавших от землетрясения 6 февраля, уже более суток длятся спасательные операции. Из-под завалов продолжают вытаскивать выживших. Недавно все соцсети облетело видео спасения трехлетнего ребенка, который провел под завалами 22 часа.
A 3yr Old boy is rescued in the City of Malatya alive, 22hrs later.#Turkey #TurkeyEarthquake #Turkiye #Turkish #TurkeyQuake #turkeyhelp #turkifsa #Turquia #Syria #syriaearthquake #Syria_earthquake #Syrian pic.twitter.com/VwKelLU0vx
— JAMAL. (@CdeJAMAL) February 7, 2023
Также всего несколько минут назад The Guardian сообщила о 24-летней Румейсе Ялчинкой, которую спасли сегодня утром после того, как она 27 часов провела в ловушке под обломками обрушившегося здания в Кахраманмараше.
Тем не менее надежд найти живых с каждым часом становится все меньше.
«Тяжелые условия и морозы срывают усилия спасателей после землетрясений в Турции и Сирии», — пишет о ситуации The Guardian.
Издание сообщило последние на данный момент статистические данные о количестве погибших и пострадавших. Во вторник турецкое агентство помощи AFAD сообщило о 2921 погибших. Число погибших в Сирии составило 1444 человека. То есть только подтвержденных смертей уже 4365.
Disastrous visuals from #Turkey after #Powerful 7.8 magnitude #earthquake
My prayers are with the #Turkish families and condolence to those who lost their loved ones in this #tragedy
Prayers from #Pakistan 🇵🇰🇹🇷 #TurkishEarthquake #Turkey #Turkiye #TurkeyQuake #Turquia pic.twitter.com/wyCqTAyUGe
— RanDHwa 😎 (@RanDhwa17) February 7, 2023
Еще на этапе, когда общее количество найденных под завалами тел составило еще 2600 Кэтрин Смолвуд, старший специалист по чрезвычайным ситуациям ВОЗ в Европе, сообщила AFP, что число погибших может возрасти «в восемь раз» по сравнению с начальными цифрами – то есть превысить 20 000.
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Напомним, МИД Украины сообщил о работе двух «горячих линий» для родственников украинцев, находящихся в Турции. Это «горячая линия» посольства Украины в Турции: +90 539 550 98 98 и самого МИДа: +380 44 238 15 88.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 08:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что общее количество жертв катаклизма в Турции и Сирии может достичь более чем 20 тысяч человек".