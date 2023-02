Землетрясение в Турции: из-под завалов через сутки спасли ребенка и женщину

Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что общее количество жертв катаклизма в Турции и Сирии может достичь более чем 20 тысяч человек. Сейчас подтверждены уже более 4300 жертв.

В двух странах, наиболее пострадавших от землетрясения 6 февраля, уже более суток длятся спасательные операции. Из-под завалов продолжают вытаскивать выживших. Недавно все соцсети облетело видео спасения трехлетнего ребенка, который провел под завалами 22 часа.

Также всего несколько минут назад The Guardian сообщила о 24-летней Румейсе Ялчинкой, которую спасли сегодня утром после того, как она 27 часов провела в ловушке под обломками обрушившегося здания в Кахраманмараше.

Тем не менее надежд найти живых с каждым часом становится все меньше.

«Тяжелые условия и морозы срывают усилия спасателей после землетрясений в Турции и Сирии», — пишет о ситуации The Guardian.

Издание сообщило последние на данный момент статистические данные о количестве погибших и пострадавших. Во вторник турецкое агентство помощи AFAD сообщило о 2921 погибших. Число погибших в Сирии составило 1444 человека. То есть только подтвержденных смертей уже 4365.

