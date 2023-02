Землетрус у Туреччині: з-під завалів через добу врятували дитину та жінку

У Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що загальна кількість жертв катаклізму в Туреччині та Сирії може досягти більш як 20 тисяч людей. Наразі підтверджено вже понад 4300 жертв.

У двох країнах, які найбільше постраждали від землетрусу 6 лютого, вже понад добу тривають рятувальні операції. З-під завалів продовжують витягувати тих, хто вижив. Нещодавно всі соцмережі облетіло відео порятунку трирічної дитини, яка провела під завалами 22 години.

Також всього кілька хвилин тому The Guardian повідомила про 24-річну Румейса Ялчинку, яку врятували сьогодні вранці після того, як вона 27 годин провела в пастці під уламками будівлі в Кахраманмараші.

Однак, надій знайти живих з кожною годиною стає все менше.

“Важкі умови та морози зривають зусилля рятувальників після землетрусів у Туреччині та Сирії”, – пише про ситуацію The Guardian.

Видання повідомило статистичні дані на цю мить щодо кількості загиблих та постраждалих. У вівторок турецька агенція допомоги AFAD повідомила про 2921 загиблого. Число загиблих у Сирії становило 1444 особи. Тобто лише підтверджених смертей уже 4365.

Disastrous visuals from #Turkey after #Powerful 7.8 magnitude #earthquake

My prayers are with the #Turkish families and condolence to those who lost their loved ones in this #tragedy

Prayers from #Pakistan 🇵🇰🇹🇷 #TurkishEarthquake #Turkey #Turkiye #TurkeyQuake #Turquia pic.twitter.com/wyCqTAyUGe

— RanDHwa 😎 (@RanDhwa17) February 7, 2023