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Землетрус у Туреччині: з-під завалів через добу врятували дитину та жінку

Події 08:00   07.02.2023
Оксана Горун
Землетрус у Туреччині: з-під завалів через добу врятували дитину та жінку

У Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що загальна кількість жертв катаклізму в Туреччині та Сирії може досягти більш як 20 тисяч людей. Наразі підтверджено вже понад 4300 жертв.

У двох країнах, які найбільше постраждали від землетрусу 6 лютого, вже понад добу тривають рятувальні операції. З-під завалів продовжують витягувати тих, хто вижив. Нещодавно всі соцмережі облетіло відео порятунку трирічної дитини, яка провела під завалами 22 години.

 

Також всього кілька хвилин тому The Guardian повідомила про 24-річну Румейса Ялчинку, яку врятували сьогодні вранці після того, як вона 27 годин провела в пастці під уламками будівлі в Кахраманмараші.

Однак, надій знайти живих з кожною годиною стає все менше.

“Важкі умови та морози зривають зусилля рятувальників після землетрусів у Туреччині та Сирії”, – пише про ситуацію The Guardian.

Видання повідомило статистичні дані на цю мить щодо кількості загиблих та постраждалих. У вівторок турецька агенція допомоги AFAD повідомила про 2921 загиблого. Число загиблих у Сирії становило 1444 особи. Тобто лише підтверджених смертей уже 4365.

 

Ще на етапі, коли загальна кількість знайдених під завалами тіл складала 2600 Кетрін Смолвуд, старший спеціаліст із надзвичайних ситуацій ВООЗ у Європі, повідомила AFP, що кількість загиблих може зрости “у вісім разів” порівняно з початковими цифрами – тобто перевищити 20 000.

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Нагадаємо, МЗС України повідомило про роботу двох “гарячих ліній” для родичів українців, які перебувають у Туреччині. Це “гаряча лінія” посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98 та самого МЗС: +380 44 238 15 88.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Світ; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 08:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що загальна кількість жертв катаклізму в Туреччині та Сирії може досягти більш як 20 тисяч людей. Наразі підтверджено вже понад 4300 жертв".