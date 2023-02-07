Землетрус у Туреччині: з-під завалів через добу врятували дитину та жінку
У Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що загальна кількість жертв катаклізму в Туреччині та Сирії може досягти більш як 20 тисяч людей. Наразі підтверджено вже понад 4300 жертв.
У двох країнах, які найбільше постраждали від землетрусу 6 лютого, вже понад добу тривають рятувальні операції. З-під завалів продовжують витягувати тих, хто вижив. Нещодавно всі соцмережі облетіло відео порятунку трирічної дитини, яка провела під завалами 22 години.
A 3yr Old boy is rescued в City of Malatya alive, 22hrs later. #Turkey #TurkeyEarthquake #Turkiye #Turkish #TurkeyQuake #turkeyhelp #turkifsa #Turquia #Syria #syriaearthquake #Syria_earthquake #Syrian pic.twitter.com/VwKelLU0vx
– JAMAL. (@CdeJAMAL) February 7, 2023
Також всього кілька хвилин тому The Guardian повідомила про 24-річну Румейса Ялчинку, яку врятували сьогодні вранці після того, як вона 27 годин провела в пастці під уламками будівлі в Кахраманмараші.
Однак, надій знайти живих з кожною годиною стає все менше.
“Важкі умови та морози зривають зусилля рятувальників після землетрусів у Туреччині та Сирії”, – пише про ситуацію The Guardian.
Видання повідомило статистичні дані на цю мить щодо кількості загиблих та постраждалих. У вівторок турецька агенція допомоги AFAD повідомила про 2921 загиблого. Число загиблих у Сирії становило 1444 особи. Тобто лише підтверджених смертей уже 4365.
Disastrous visuals from #Turkey after #Powerful 7.8 magnitude #earthquake
My prayers are with the #Turkish families and condolence to those who lost their loved ones in this #tragedy
Prayers from #Pakistan 🇵🇰🇹🇷 #TurkishEarthquake #Turkey #Turkiye #TurkeyQuake #Turquia pic.twitter.com/wyCqTAyUGe
— RanDHwa 😎 (@RanDhwa17) February 7, 2023
Ще на етапі, коли загальна кількість знайдених під завалами тіл складала 2600 Кетрін Смолвуд, старший спеціаліст із надзвичайних ситуацій ВООЗ у Європі, повідомила AFP, що кількість загиблих може зрости “у вісім разів” порівняно з початковими цифрами – тобто перевищити 20 000.
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Нагадаємо, МЗС України повідомило про роботу двох “гарячих ліній” для родичів українців, які перебувають у Туреччині. Це “гаряча лінія” посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98 та самого МЗС: +380 44 238 15 88.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 08:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що загальна кількість жертв катаклізму в Туреччині та Сирії може досягти більш як 20 тисяч людей. Наразі підтверджено вже понад 4300 жертв".