В Харькове дворник сломал шею мужчине из-за замечаний об уборке

74-летний дворник поссорился с 76-летним местным жителем из-за некачественной уборки, сообщает Нацполиция.

Ссора переросла во потасовку, во время которой дворник обхватил обеими руками шею потерпевшего и сломал ему шейный отдел позвоночника.

Пострадавшего пенсионера привели в больницу, где ему предоставили квалифицированную медицинскую помощь.

Следователи сообщили нарушителю о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Подозреваемому теперь грозит до восьми лет за решеткой.