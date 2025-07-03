В Харькове дворник сломал шею мужчине из-за замечаний об уборке
74-летний дворник поссорился с 76-летним местным жителем из-за некачественной уборки, сообщает Нацполиция.
Ссора переросла во потасовку, во время которой дворник обхватил обеими руками шею потерпевшего и сломал ему шейный отдел позвоночника.
Пострадавшего пенсионера привели в больницу, где ему предоставили квалифицированную медицинскую помощь.
Следователи сообщили нарушителю о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Подозреваемому теперь грозит до восьми лет за решеткой.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дворник, сломал шею, ссора, уборка, Харьков, шея;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 18:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "74-летний дворник поссорился с 76-летним местным жителем из-за некачественной уборки, сообщает Нацполиция.".