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В Харькове дворник сломал шею мужчине из-за замечаний об уборке

Происшествия 18:38   03.07.2025
Оксана Якушко
В Харькове дворник сломал шею мужчине из-за замечаний об уборке

74-летний дворник поссорился с 76-летним местным жителем из-за некачественной уборки, сообщает Нацполиция.

Ссора переросла во потасовку, во время которой дворник обхватил обеими руками шею потерпевшего и сломал ему шейный отдел позвоночника.

Пострадавшего пенсионера привели в больницу, где ему предоставили квалифицированную медицинскую помощь.

Следователи сообщили нарушителю о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Подозреваемому теперь грозит до восьми лет за решеткой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 18:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "74-летний дворник поссорился с 76-летним местным жителем из-за некачественной уборки, сообщает Нацполиция.".