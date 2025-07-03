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У Харкові двірник зламав шию чоловіку через зауваження щодо прибирання

Події 18:38   03.07.2025
Оксана Якушко
У Харкові двірник зламав шию чоловіку через зауваження щодо прибирання

74-річний двірник посварився з 76-річним місцевим жителем через неякісне прибирання, повідомляє Нацполіція.

Сварка переросла у бійку, під час якої двірник обхопив обома руками шию потерпілого та зламав йому шийний відділ хребта.

Постраждалого пенсіонера привели до лікарні, де йому надали кваліфіковану медичну допомогу.

Слідчі повідомили порушнику про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Підозрюваному тепер загрожує до восьми років за ґратами.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 18:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "74-річний двірник посварився з 76-річним місцевим жителем через неякісне прибирання, повідомляє Нацполіція.".