Харків’яни відправили гуманітарку постраждалим від землетрусу в Туреччині

22 тонни гуманітарного вантажу, зібраного представниками харківських підприємств та Почесного консульства Республіки Казахстан, відправили сьогодні з Харкова мешканцям міста Газіантеп на півдні Туреччини, які постраждали внаслідок землетрусу.

Люди отримають продукти тривалого зберігання, дитяче харчування, засоби гігієни, теплий одяг та обігрівачі, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

“Два тижні тому у Туреччині був потужний землетрус, внаслідок якого сильно постраждали мешканці міста-побратима Харкова – Газіантепа. Я розмовляв з мером Газіантепа на початку війни, тоді влада міста дуже нас підтримала, а зараз настав час допомогти нашим друзям. Вже сьогодні цей важливий гуманітарний вантаж вирушить до Туреччини”, – розповів мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, що угода про співпрацю між Харковом та Газіантепом була укладена 15 квітня 2011 року.