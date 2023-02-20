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Харків’яни відправили гуманітарку постраждалим від землетрусу в Туреччині

Суспільство 19:23   20.02.2023
Олена Нагорна

22 тонни гуманітарного вантажу, зібраного представниками харківських підприємств та Почесного консульства Республіки Казахстан, відправили сьогодні з Харкова мешканцям міста Газіантеп на півдні Туреччини, які постраждали внаслідок землетрусу.

Люди отримають продукти тривалого зберігання, дитяче харчування, засоби гігієни, теплий одяг та обігрівачі, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

“Два тижні тому у Туреччині був потужний землетрус, внаслідок якого сильно постраждали мешканці міста-побратима Харкова – Газіантепа. Я розмовляв з мером Газіантепа на початку війни, тоді влада міста дуже нас підтримала, а зараз настав час допомогти нашим друзям. Вже сьогодні цей важливий гуманітарний вантаж вирушить до Туреччини”, – розповів мер Ігор Терехов.

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Нагадаємо, що угода про співпрацю між Харковом та Газіантепом була укладена 15 квітня 2011 року.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 19:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 тонни гуманітарного вантажу, зібраного представниками харківських підприємств та Почесного консульства Республіки Казахстан, відправили сьогодні з Харкова мешканцям міста Газіантеп на півдні Туреччини, які постраждали внаслідок землетрусу.".