Сегодня 27 декабря: какой праздник и день в истории

27 декабря — День контрразведки СБУ. В 537 году в Константинополе освятили Собор святой Софии. В 1594-м во Франции произошло покушение на короля Генриха IV. В 1932-м в СССР ввели паспорта, закрепостив при этом жителей сел. В 1945-м создали Международный валютный фонд. В 1979-м советские войска штурмовали дворец главы Афганистана Хафизуллы Амина, убив его самого и его сына. В 2004-м застрелился министр транспорта Украины и гендиректор «Укрзалізниці» Георгий Кирпа. В 2007-м в теракте погибла экс-премьер Пакистана, лидер оппозиции этой страны Беназир Бхутто.

Праздники и памятные даты 27 декабря

27 декабря – День контрразведки СБУ (не следует путать с Днем военной контрразведки, который выпадает на 18 декабря).

В мире – Международный день готовности к эпидемиям.

Также сегодня: День вырезания снежинок и День фруктового торта.

27 декабря в истории

27 декабря 537 года в Константинополе, который в то время был столицей Византийской империи, освятили Собор святой Софии. Долгое время (до возведения Собора святого Петра в Риме) София была самым большим из храмов христианского мира. Подробнее.

27 декабря 1594 года 19-летний сын французского торговца тканями Жан Шатель попытался убить короля Франции Генриха IV. Юноша вместе с группой посетителей смог проникнуть на встречу с королем в Лувр. Когда же Генрих подошел, чтобы помочь подняться двум коленопреклоненным офицерам, Шатель ударил его ножом в лицо. Результатом для Генриха стала разбитая губа и выбитый зуб. А парню эта история стоила жизни.

По свидетельствам современников, вначале Генрих IV хотел помиловать «киллера-неудачника», но во время допроса выяснилось, что Жан – выпускник иезуитского Клермонского коллежа. Генрих Бурбон только ради короны Франции стал католиком, к тому же долгое время был одним из лидеров протестантов. И этого католики ему не могли простить в течение всего правления. Так что в поступке 19-летнего Шателя стал просматриваться политический мотив, а также, вероятно, заговор. Даже под пытками юноша до последнего отрицал, что кто-то дал ему задание убить короля, или же, что у него были сообщники. На суде же заявил: «Я во многих местах слышал, что убийство короля, которого не признает Папа Римский, — праведное дело». В результате уже через два дня после покушения на короля Жана Шателя казнили. Руку парня, которой тот ударил короля, обожгли расплавленной серой, свинцом и воском. А после этого осужденного четвертовали.

На этом, однако, дело не завершилось. Обыски провели в Клермонском колледже. Там нашли записку отца Гиньяра, одобрявшего «героический поступок Жака Клемана» (убившего предшественника Генриха IV – короля Генриха III). Этого святого отца повесили 7 января. Еще двоих отцов – бывших учителей Шателя – отправили в ссылку. Колледж закрыли, а здание конфисковали. Дом Жана Шателя сравняли с землей, возведя на его месте искупительную пирамиду с антииезуитскими надписями. Орден иезуитов во Франции запретили (впрочем, ненадолго, запрет сняли еще при жизни Генриха IV).

Король все равно со временем погиб от руки убийцы. Несмотря на то, что Генрих IV был достаточно популярным и успешным монархом, на него регулярно покушались религиозные фанатики. Известно по меньшей мере о 12 таких покушениях. Финальное 14 мая 1610 года совершил католический фанатик Франсуа Равальяк. Он зарезал короля прямо посреди улицы, вскочив в его карету.

Карета остановилась в заторе из-за столпотворения в Париже во время празднования коронации жены Генриха IV Марии Медичи. Она осталась регентом при малолетнем сыне – Людовике XIII.

27 декабря 1932 года вышло постановление ЦИК и СНК СССР «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Подробнее.

27 декабря 1945 года основали Международный валютный фонд. Подробнее.

27 декабря 1979 года советские войска после вторжения в Афганистан штурмовали дворец президента страны Хафизуллы Амина — «Тадж-бек» на окраине Кабула. Подробнее.

27 декабря 1991 года независимость Украины признали Алжир, КНР, Социалистическая Республика Вьетнам, Камбоджа, Молдова и Франция.

27 декабря 2004 года, на следующий день после переголосования на выборах Президента Украины, застрелился министр транспорта и связи Украины Георгий Кирпа.

27 декабря 2007 года в теракте в пакистанском городе Равалпинди погибла лидер оппозиции Беназир Бхутто – экс-премьер страны, которая незадолго до этого вернулась в Пакистан из вынужденной эмиграции. Подробнее.

Церковный праздник 27 декабря

27 декабря чтят память апостола, первомученика архидьякона Стефана. Он был старшим среди семи дьяконов, поставленных самими апостолами, поэтому его называют архидьяконом. Также Стефан был христианским первомучеником. В житии святого отмечается: «ранее Стефана никто не изливал крови своей за Евангелие». Святой проповедовал христианское учение, и за успешность его проповедей иудеи оговорили Стефана, будто он произносит хулы на Бога и Моисея. Стефан предстал перед синедрионом и первосвященником, однако судилище над ним превратилось в пылкую проповедь христианства. В момент речи Стефана, когда он сказал, что видит на небе Христа, стоящего одесную Бога, толпа, закрывая уши, набросилась на него. Его потащили за город, закидывая камнями, а он молился о своих убийцах. Тело первомученика бросили на растерзание зверям.

Народные приметы

Если ночью появился иней, скоро будет снег.

Если 27 декабря теплая погода, то лето будет жарким.

Если в течение дня меняется погода, то последует потепление.

Что нельзя делать 27 декабря

Нельзя работать по дому.

Нельзя ругаться и сплетничать.

День не подходит для рыбалки и охоты.