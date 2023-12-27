Сегодня 27 декабря: какой праздник и день в истории

27 декабря 537 года в Константинополе освятили Собор святой Софии. В 1932-м в СССР ввели паспорта, закрепостив при этом крестьян. В 1945-м создали Международный валютный фонд. В 1979-м советские войска штурмовали дворец главы Афганистана Хафизуллы Амина, убив его самого и его сына. В 2004-м застрелился министр транспорта Украины и гендиректор «Укрзалізниці» Георгий Кирпа. В 2007-м в теракте погибла экс-премьер Пакистана, лидер оппозиции этой страны Беназир Бхутто.

Праздники и памятные даты 27 декабря

27 декабря – Международный день противоэпидемической готовности.

Также в мире: День вырезания снежинок и День фруктового торта.

27 декабря в истории

27 декабря 537 года в Константинополе, который в то время был столицей Византийской империи, освятили Собор святой Софии. Долгое время (до возведения Собора святого Петра в Риме) София была самым большим из храмов христианского мира.

На месте, где построили Святую Софию, в предыдущие годы также находились храмы. Первый из известных возвели еще во времена Константина I Великого (в IV веке). Но здание сгорело в 404 году во время народного восстания. Его достаточно быстро отстроили, но произошел еще один пожар в 415 году, вновь уничтоживший храм. Та же участь ждала базилику Феодосия, которую возвели на этом месте впоследствии. Новый храм, который решился создать император Юстиниан I, оказался гораздо более долговечным. Приказ о постройке император издал в 532 году. На строительных работах задействовали около 10 000 рабочих, чем можно объяснить такие быстрые, как для тогдашних технологий, сроки возведения масштабного храма. Первоначальное убранство храма было роскошным – в нем использовали мрамор, золото, серебро и слоновую кость. А для изготовления престола собора использовали также изумруды, алмазы, бисер, яхонт и т.д. Также драгоценными были священные сосуды. Освящал храм Константинопольский патриарх Мина. Несколько раз в своей истории храм страдал от землетрясений. Во время восстановительных работ его первоначальный вид изменялся. Но, конечно, самые большие изменения – и внешние, и внутренние – собор претерпел после захвата Константинополя турками. Османы в ХV веке превратили христианский храм в мечеть Айя-София. В ХХ веке по приказу Мустафы Кемаля Ататюрка там создали музей, но в 2020-м нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернул здание Управлению религиозных дел.

27 декабря 1932 года вышло постановление ЦИК и СНК СССР «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Им в государстве вводили паспорта. Постепенно стало ясно, что будто бы прогрессивное решение, на самом деле, было нацелено на то, чтобы сделать часть граждан СССР абсолютно бесправными. Подробнее.

27 декабря 1945 года основали Международный валютный фонд. В этот день представители 29 государств подписали соглашение, разработанное на Конференции ООН по валютно-финансовым вопросам. Подробнее.

27 декабря 1979 года советские войска после вторжения в Афганистан штурмовали дворец президента страны Хафизуллы Амина — «Тадж-бек» на окраине Кабула. Резиденцию главы Афганистана захватили спецподразделения КГБ СССР при поддержке армии. Бой длился 43 минуты. В результате погибли сам Амин и его сын, дочь получила ранения, но выжила.

Также оккупанты убили около 200 афганских военных и охранников. Чтобы хоть как-то объяснить атаку на президента государства и его убийство, в КГБ прогнозируемо заявили, что Хафизулла Амин являлся агентом ЦРУ (при том, что он неоднократно обращался за помощью к руководству СССР). На Западе всех последующих руководителей Афганистана из-за убийства Амина официально считали марионеточными лидерами, а саму страну – оккупированной Советским Союзом.

27 декабря 1991 года независимость Украины признали Алжир, КНР, Социалистическая Республика Вьетнам, Камбоджа, Молдова и Франция.

27 декабря 2004 года, на следующий день после переголосования на выборах Президента Украины, застрелился министр транспорта и связи Украины Георгий Кирпа.

Он был выпускником Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта (сейчас – Украинский государственный университет железнодорожного транспорта). Кирпа стал министром транспорта в Украине в 2002 году, параллельно являлся гендиректором «Укрзалізниці». После отставки правительства Анатолия Кинаха Кирпу даже прочили на должность премьера, но тогда назначили Виктора Януковича. Кирпа создал и возглавлял партию «Відродження», в которую сначала активно вступали именно украинские железнодорожники. В 2004-м поддерживал кандидата в президенты Януковича, и команда Ющенко неоднократно обвиняла Кирпу в финансировании избирательной кампании провластного кандидата на средства железнодорожников. Кирпа покончил с собой на собственной даче в Бортничах. Сначала уголовное дело возбудили по статье «доведение до самоубийства», но в конце концов не нашли фактов, подтверждающих такую версию, и остановились просто на самоубийстве. Следствие сообщило, что в день смерти Кирпа общался со спикером Верховной Рады Владимиром Литвином, а впоследствии еще с кем-то по телефону. Свидетелем этого, второго, разговора стал сосед Кирпы, но он не прислушивался к содержанию беседы. Лишь впоследствии свидетель отмечал, что министр был взволнован и сердит. А после разговора Кирпа взял пистолет, пошел в сауну и застрелился. Его тело нашел сторож, вернувшись из магазина, куда его отправлял министр.

27 декабря 2007 года в теракте в пакистанском городе Равалпинди погибла лидер оппозиции Беназир Бхутто – экс-премьер страны, которая незадолго до этого вернулась в Пакистан из вынужденной эмиграции. Теракт произошел и в день возвращения Бхутто – тогда погибли 136 человек, еще около 500 получили ранения, но она сама не пострадала.

Теракт 27 декабря был уже четвертым, совершенным против нее. Бхутто уже села в бронированный автомобиль, но поднялась из люка, чтобы помахать сторонникам. Именно в этот момент у машины взорвал себя террорист-смертник, а еще двое открыли стрельбу из автоматов. Кроме Бхутто, в тот день погибли еще 26 человек, а 90 были ранены.

Церковный праздник 27 декабря

27 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память апостола, первомученика архидьякона Стефана. Он был старшим среди семи дьяконов, поставленных самими апостолами, поэтому его называют архидьяконом. Также Стефан был христианским первомучеником. В житии святого отмечается: «ранее Стефана никто не изливал крови своей за Евангелие». Святой проповедовал христианское учение, и за успешность его проповедей иудеи оговорили Стефана, будто он произносит хулы на Бога и Моисея. Стефан предстал перед синедрионом и первосвященником, однако судилище над ним превратилось в пылкую проповедь христианства. В момент речи Стефана, когда он сказал, что видит на небе Христа, стоящего одесную Бога, толпа, закрывая уши, набросилась на него. Его потащили за город, закидывая камнями, а он молился о своих убийцах. Тело первомученика бросили на растерзание зверям.

Народные приметы

Если ночью появился иней, скоро будет снег.

Если 27 декабря теплая погода, то лето будет жарким.

Если в течение дня меняется погода, то последует потепление.

Что нельзя делать 27 декабря

Нельзя работать по дому.

Нельзя ругаться и сплетничать.

День не подходит для рыбалки и охоты.