Сьогодні 27 грудня: яке свято та день в історії

27 грудня 537 року в Константинополі освятили Собор святої Софії. 1932-го в СРСР запровадили паспорти, закріпачивши при цьому селян. 1945-го створили Міжнародний валютний фонд. 1979-го радянські війська штурмували палац глави Афганістану Хафізулли Аміна, вбивши його самого та його сина. 2004-го застрелився міністр транспорту України та гендиректор “Укрзалізниці” Георгій Кірпа. 2007-го в теракті загинула експрем’єрка Пакистану, лідерка опозиції цієї країни Беназір Бхутто.

Свята та пам’ятні дати 27 грудня

27 грудня – Міжнародний день протиепідемічної готовності.

Також у світі: День вирізання сніжинок та День фруктового торта.

27 грудня в історії

27 грудня 537 року в Константинополі, який на той час був столицею Візантійської імперії, освятили Собор святої Софії. Тривалий час (до зведення Собору святого Петра в Римі) Софія була найбільшим із храмів християнського світу.

На місці, де збудували Святу Софію, у попередні роки також знаходилися храми. Перший із відомих звели ще за часів Костянтина I Великого (у IV столітті). Але будівля згоріла у 404 році під час народного повстання. Її досить швидко відбудували, але сталася ще одна пожежа в 415 році, яка знову знищила храм. Та ж доля чекала на базиліку Феодосія, яку звели на цьому місці згодом. Новий храм, який наважився створити імператор Юстиніан I, виявився набагато довговічнішим. Наказ про будівництво імператор видав 532 року. До будівництва залучили близько 10 000 робітників, чим можна пояснити такі швидкі, як для тодішніх технологій, терміни зведення масштабного храму. Початкове оздоблення храму було розкішним – у ньому використовували мармур, золото, срібло та слонову кістку. А для виготовлення престолу собору взяли також смарагди, алмази, бісер, яхонт тощо. Також дорогоцінними були священні посудини. Освячував храм Константинопольський патріарх Міна. Кілька разів у своїй історії храм страждав від землетрусів. Під час відновлювальних робіт його первісний вигляд змінювався. Але, звичайно, найбільших змін – і зовнішніх, і внутрішніх – собор зазнав після захоплення Константинополя турками. Османи у ХV столітті перетворили християнський храм на мечеть Ая-Софія. У ХХ столітті за наказом Мустафи Кемаля Ататюрка там створили музей, але 2020-го нинішній президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повернув будинок Управлінню релігійних справ.

27 грудня 1932 року вийшла постанова ЦВК та РНК СРСР “Про встановлення єдиної паспортної системи по Союзу РСР та обов’язкової прописки паспортів”. Нею в державі запроваджували паспорти. Поступово стало зрозуміло, що нібито прогресивне рішення насправді було націлене на те, щоб зробити частину громадян СРСР абсолютно безправними. Детальніше.

27 грудня 1945 року заснували Міжнародний валютний фонд. Цього дня представники 29 держав підписали угоду, розроблену на Конференції ООН з валютно-фінансових питань. Детальніше.

27 грудня 1979 року радянські війська після вторгнення до Афганістану штурмували палац президента країни Хафізулли Аміна – “Тадж-бек” на околиці Кабула. Резиденцію глави Афганістану захопили спецпідрозділи КДБ СРСР за підтримки армії. Бій тривав 43 хвилини. Внаслідок цього загинули сам Амін та його син, дочка отримала поранення, але вижила.

Також окупанти вбили близько 200 афганських військових та охоронців. Щоб хоч якось пояснити атаку на президента держави та його вбивство, у КДБ прогнозовано заявили, що Хафізулла Амін був агентом ЦРУ (при тому, що він неодноразово звертався за допомогою до керівництва СРСР). На Заході всіх наступних керівників Афганістану через вбивство Аміна офіційно вважали маріонетковими лідерами, а саму країну – окупованою Радянським Союзом.

27 грудня 1991 року незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В’єтнам, Камбоджа, Молдова та Франція.

27 грудня 2004 року, наступного дня після переголосування на виборах Президента України, застрелився міністр транспорту та зв’язку України Георгій Кірпа.

Він був випускником Харківського інституту інженерів залізничного транспорту (зараз – Український державний університет залізничного транспорту). Кірпа став міністром транспорту в Україні у 2002 році, паралельно був гендиректором “Укрзалізниці”. Після відставки уряду Анатолія Кінаха Кірпу навіть пророкували на посаду прем’єра, але тоді призначили Віктора Януковича. Кірпа створив та очолював партію “Відродження”, до якої спочатку активно вступали саме українські залізничники. 2004-го підтримував кандидата в президенти Януковича, і команда Ющенка неодноразово звинувачувала Кірпу в фінансуванні виборчої кампанії провладного кандидата коштом залізничників. Кірпа наклав на себе руки в Бортничах. Спочатку кримінальну справу порушили за статтею “доведення до самогубства”, але зрештою не знайшли фактів, що підтверджують таку версію, та просто зупинилися на самогубстві. Слідство повідомило, що у день смерті Кірпа спілкувався зі спікером Верховної Ради Володимиром Литвином, а згодом ще з кимось телефоном. Свідком цієї другої розмови став сусід Кірпи, але він не прислухався до змісту розмови. Лише згодом свідок зазначав, що міністр був схвильованим і сердитим. А після розмови Кірпа взяв пістолет, пішов у сауну та застрелився. Його тіло знайшов сторож, повернувшись із магазину, куди його відправляв міністр.

27 грудня 2007 року в теракті в пакистанському місті Равалпінді загинула лідерка опозиції Беназір Бхутто – експрем’єрка країни, яка незадовго до цього повернулася до Пакистану з вимушеної еміграції. Теракт стався також у в день повернення Бхутто – тоді загинули 136 людей, ще близько 500 отримали поранення, але вона сама не постраждала.

Теракт 27 грудня був уже четвертим, вчиненим проти неї. Бхутто вже сіла до броньованого автомобіля, але піднялася з люка, щоб помахати прихильникам. Саме в цей момент біля машини підірвав себе терорист-смертник, а ще двоє відкрили стрілянину з автоматів. Окрім Бхутто, того дня загинуло ще 26 людей, а 90 було поранено.

Церковне свято 27 грудня

27 грудня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять апостола, першомученика архідиякона Стефана. Він був старшим серед семи дияконів, поставлених самими апостолами, тому його називають архідияконом. Також Стефан був християнським першомучеником. У житії святого наголошується, що “раніше Стефана ніхто не виливав крові своєї за Євангеліє”. Святий проповідував християнське вчення, і за успішність його проповідей юдеї обмовили Стефана, ніби він вимовляє хули на Бога та Мойсея. Стефан з’явився перед синедріоном і первосвященником, проте судилище над ним перетворилося на палку проповідь християнства. У момент промови Стефана, коли він сказав, що бачить на небі Христа, що стоїть праворуч Бога, натовп, закриваючи вуха, накинувся на нього. Його потягли за місто, закидаючи камінням, а він молився за своїх убивць. Тіло першомученика кинули на роздертя звірам.

Народні прикмети

Якщо вночі з’явився іній, скоро буде сніг.

Якщо 27 грудня тепла погода, то літо буде спекотним.

Якщо протягом дня змінюється погода, то буде потепління.

Що не можна робити 27 грудня

Не можна працювати по дому.

Не можна лаятися та пліткувати.

День не підходить для риболовлі та полювання.