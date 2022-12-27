Сьогодні 27 грудня: яке свято та день в історії

27 грудня за церковним календарем – пам’ять мучеників Фірса, Левкія та Калиника. У цей день було створено Міжнародний валютний фонд, а в СРСР закріпачили селян, створивши паспортну систему.

Свята та пам’ятні дати 27 грудня

Державні та професійні свята України цього дня не відзначають. У світі також немає визначних традиційних заходів.

27 грудня в історії

27 грудня 1932 року вийшла постанова ЦВК і РНК СРСР «Про встановлення єдиної паспортної системи по Союзу РСР і обов’язкової прописки паспортів». Нею в державі вводили паспорти. Поступово стало зрозуміло, що ніби прогресивне рішення, насправді, було націлене на те, щоб зробити частину громадян СРСР абсолютно безправними. Це стосувалося селянства. Адже селяни протягом ще декількох десятиліть не отримували паспорти. Це зробило людей, по суті, безправними кріпаками. Адже без паспорту вони не мали права виїхати з постійного місця проживання. Самочинний виїзд карався штрафом у розмірі до 100 рублів, а повторне порушення тягло за собою кримінальну відповідальність з позбавленням волі на строк до трьох років.

Інститут прописки також був жорстким. По прибуттю на нове місце проживання прописатися потрібно було «не пізніше 24 годин». Виписуватися потрібно було навіть, якщо їдеш не назавжди, а більше, ніж на 2 місяці.

Крім того, на початку паспорти містили «додаткову» інформацію про власника – а саме в їх серії та номері була зашифрована інформація, чи мала людина судимість, чи відбувала строк у таборі, а також – за що (політична, господарська чи кримінальна стаття).

В Українській РСР першими паспорти отримали жителі Харкова, Києва, Одеси, Сталіно (Донецька), Дніпропетровська.

27 грудня 1945 року було створено Міжнародний валютний фонд. У цей день представники 29 держав підписали угоду, яку розробили на Конференції ООН з валютно-фінансових питань. Метою утворення МВФ було регулювання валютно-кредитних відносин між країнами – членами договору, а також – надання їм допомоги в разі дефіциту платіжного балансу (шляхом надання кредитів). Зараз членами МВФ є абсолютна більшість країн світу – 190.

Кожна з країн-членів вносить частку до фонду в залежності від свого економічного потенціалу. Для цього існує система квот. Їх розраховують за допомогою формули, що містить показники ВВП, відкритості, економічної мінливості та міжнародних резервів країни. Виражаються квоти в спеціальних правах запозичення – SDR (special drawing rights). Квоти переглядають раз на п’ять років. Окрім того, що квоти визначають розмір внеску, вони ще й дають кількість голосів країні-учасниці – тобто визначають її вплив на діяльність фонду. Кожна держава – член МВФ має 250 «базових» голосів, а за кожні 100 тисяч SDR внеску отримає ще 1 голос. Найбільша сума квот традиційно припадає на США, Японію, Німеччину, Велику Британію та Францію.

За час існування МВФ фонду неодноразово доводилося робити масштабні фінансові втручання. Найбільшим наразі є кредитування Греції під час боргової кризи 2010 року. Тоді під загрозою опинилася економіка всього ЄС, а Греція отримала кредитів від МВФ на 139,73 млрд доларів.

27 грудня 1991 року — незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В’єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція.

Церковне свято 27 грудня

27 грудня християни вшановують пам’ять мучеників Фірса, Левкiя i Калиника, а також – Филимона, Аполлонiя, Арiана i Феотиха.

Святі мученики Фірс, Левкий та Калиник постраждали під час гонінь на християн імператора Деція. Левкій докорив правителю міста за несправедливе переслідування християн. За це його катували та відсікли голову мечем. Фірс також був засуджений до тортур, переніс їх неушкоджено та мирно помер. Калиник був язичницьким жрецем. Він побачив мужність і чудеса святого Фірса та увірував у Христа. Він зізнався в своїй вірі та також був страчений.

Мученики Филимон, Аполлоній, Аріан та Феотих постраждали за віру в Єгипті за часів імператора Діоклетіана. Святий Аріан спочатку був гонителем християн. У тому числі – саме він катував мучеників Аполлонія та Филимона. Аполлоній, злякавшись майбутніх страждань, упросив музиканта-язичника Филимона переодягтися в його одяг і принести за нього жертву ідолам. Але несподівано святий Филимон сповідав себе перед язичниками християнином. Святий Аполлоній покаявся і також зізнався у вірі в Христа. Після катувань обидвох стратили. Їхній мучитель Аріан, зціливши своє поранене око прахом, узятим від могили Филимона, покаявся, звернувся до християнської віри та хрестився разом із усіма своїми домашніми та охоронцями. Вони всі добровільно пішли на муки за Христа та загинули. Серед охоронців старшим був мученик Феотих, який згадується разом із іншими святими.

Народні прикмети

Яка погода 27 грудня – таким буде лютий.

Іній на деревах вранці віщує сильні снігопади.

Що не можна робити 27 грудня

Не можна смітити в будинку та наводити вдома безлад.

Не можна ходити немитим.