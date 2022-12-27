Сегодня 27 декабря: какой праздник и день в истории

27 декабря по церковному календарю – память мучеников Фирса, Левкия и Калиника. В этот день был создан Международный валютный фонд, а в СССР «закрепостили» крестьян, создав паспортную систему.

Праздники и памятные даты 27 декабря

Государственные и профессиональные праздники Украины в этот день не отмечают. В мире также нет выдающихся традиционных мероприятий.

27 декабря в истории

27 декабря 1932 года вышло постановление ЦИК и СНК СССР «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Им в государстве вводили паспорта. Постепенно стало ясно, что будто бы прогрессивное решение, на самом деле, было нацелено на то, чтобы сделать часть граждан СССР абсолютно бесправными. Это касалось крестьянства. Ведь крестьяне еще несколько десятилетий не получали паспорта. Это сделало людей, по сути, бесправными крепостными. Ведь без паспорта они не имели права уехать с постоянного места жительства. Самовольный выезд карался штрафом в размере до 100 рублей, а повторное нарушение влекло за собой уголовную ответственность с лишением свободы сроком до трех лет.

Институт прописки тоже был жестким. По прибытию на новое место жительства прописаться нужно было «не позже 24 часов». Выписываться нужно было, даже если уезжаешь не навсегда, а больше, чем на 2 месяца.Кроме того, в начале паспорта содержали «дополнительную» информацию о владельце – а именно в их серии и номере была зашифрована информация, имел ли человек судимость, отбывал ли срок в лагере, а также – за что (политическая, хозяйственная или уголовная статья).

В УССР первыми паспорта получили жители Харькова, Киева, Одессы, Сталино (Донецка), Днепропетровска.

27 декабря 1945 года был создан Международный валютный фонд. В этот день представители 29 государств подписали соглашение, разработанное на Конференции ООН по валютно-финансовым вопросам. Целью образования МВФ было регулирование валютно-кредитных отношений между странами – членами договора, а также – оказание им помощи в случае дефицита платежного баланса (путем предоставления кредитов). Сейчас членами МВФ являются абсолютное большинство стран мира – 190.

Каждая из стран-членов вносит долю в фонд в зависимости от своего экономического потенциала. Для этого существует система квот. Их рассчитывают с помощью формулы, содержащей показатели ВВП, открытости, экономической изменчивости и международных резервов страны. Выражаются квоты в особых правах заимствования – SDR (special drawing rights). Квоты пересматривают раз в пять лет. Кроме того, что квоты определяют размер взноса, они еще и дают количество голосов стране-участнице. То есть определяют ее влияние на деятельность фонда. Каждое государство – член МВФ имеет 250 «базовых» голосов, а за каждые 100 тысяч SDR взноса получает еще 1 голос. Самая большая сумма квот традиционно приходится на США, Японию, Германию, Великобританию и Францию.

За время существования МВФ фонду не раз приходилось делать масштабные финансовые вмешательства. Крупнейшим на сейчас было кредитование Греции во время долгового кризиса 2010 года. Тогда под угрозой оказалась экономика всего ЕС, а Греция получила кредиты от МВФ на 139,73 млрд долларов.

27 декабря 1991 года – независимость Украины признали Алжир, КНР, Социалистическая Республика Вьетнам, Камбоджа, Молдова и Франция.

Церковный праздник 27 декабря

27 декабря христиане чтят память мучеников Фирса, Левкия и Калиника, а также — Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

Святые мученики Фирс, Левкий и Калиник пострадали во время гонений на христиан императора Декия. Левкий упрекнул правителя города в несправедливом преследовании христиан. За это его пытали и отрубили голову мечом. Фирс также был приговорен к пыткам, перенес их невредимым и мирно умер. Калиник был языческим жрецом. Он увидел мужество и чудеса святого Фирса и уверовал в Христа. Он признался в своей вере и тоже был казнен.

Мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих пострадали за веру в Египте при императоре Диоклетиане. Святой Ариан поначалу был гонителем христиан. Именно он пытал мучеников Аполлония и Филимона. Аполлоний, испугавшись будущих страданий, упросил музыканта-язычника Филимона переодеться в его одежду и принести за него жертву идолам. Но неожиданно святой Филимон исповедовал себя перед язычниками христианином. Святой Аполлоний покаялся и также признался в вере в Христа. После пыток обоих казнили. Их мучитель Ариан, исцелив раненый глаз прахом, взятым от могилы Филимона, покаялся, обратился в христианство и крестился вместе со всеми своими домашними и охранниками. Они все добровольно пошли на мучения за Хориста и погибли. Среди телохранителей старшим был мученик Феотих, который упоминается вместе с другими святыми.

Народные приметы

Какая погода 27 декабря – таким будет февраль.

Иней на деревьях утром предсказывает сильные снегопады.

Что нельзя делать 27 декабря

Нельзя сорить в доме и наводить дома беспорядок.

Нельзя ходить немытым.