Сьогодні 27 грудня: яке свято та день в історії

27 грудня – День контррозвідки СБУ. У 537 році в Константинополі освятили Собор святої Софії. У 1594-му у Франції стався замах на короля Генріха IV. У 1932-му в СРСР запровадили паспорти, закріпачивши при цьому селян. У 1945-му створили Міжнародний валютний фонд. У 1979-му радянські війська штурмували палац глави Афганістану Хафізулли Аміна, вбивши його самого та його сина. У 2004-му застрелився міністр транспорту України та гендиректор “Укрзалізниці” Георгій Кірпа. У 2007-му в теракті загинула експрем’єрка Пакистану, лідерка опозиції цієї країни Беназір Бхутто.

Свята та пам’ятні дати 27 грудня

27 грудня – День контррозвідки СБУ (не слід плутати із Днем військової контррозвідки, який випадає на 18 грудня).

У світі – Міжнародний день готовності до епідемій.

Також сьогодні: День вирізання сніжинок та День фруктового торта.

27 грудня в історії

27 грудня 537 року в Константинополі, який на той час був столицею Візантійської імперії, освятили Собор святої Софії. Тривалий час (до зведення Собору святого Петра в Римі) Софія була найбільшим із храмів християнського світу. Докладніше.

27 грудня 1594 року 19-річний син французького торговця тканинами Жан Шатель спробував вбити короля Франції Генріха IV. Юнак разом із групою відвідувачів зміг проникнути на зустріч із королем до Лувру. Коли ж Генріх підійшов, щоб допомогти піднятися двом уклінним офіцерам, Шатель ударив його ножем в обличчя. Результатом для Генріха стала розбита губа та вибитий зуб. А хлопцю ця історія коштувала життя.

За свідченнями сучасників, спочатку Генріх IV хотів помилувати “кілера-невдаху”, але під час допиту з’ясувалося, що Жан – випускник єзуїтського Клермонського колежу. Генріх Бурбон тільки заради корони Франції став католиком, до того ж довгий час був одним із лідерів протестантів. І цього католики йому не могли пробачити протягом усього правління. Тож у вчинку 19-річного Шателя став проглядатися політичний мотив, а також, ймовірно, змова. Навіть під тортурами юнак до останнього заперечував, що хтось дав йому завдання вбити короля, або ж, що у нього були спільники. На суді ж заявив: “Я у багатьох місцях чув, що вбивство короля, якого не визнає Папа Римський, є праведною справою”. У результаті вже за два дні після замаху на короля Жана Шателя стратили. Руку хлопця, якою той ударив короля, обпалили розплавленою сіркою, свинцем та воском. А після цього засудженого четвертували.

На цьому, втім, справа не завершилася. Обшуки провели у Клермонському коледжі. Там знайшли записку отця Гіньяра, який схвалював “героїчний вчинок Жака Клемана” (який убив попередника Генріха IV – короля Генріха III). Цього святого отця повісили 7 січня. Ще двох отців – колишніх вчителів Шателя – відправили на заслання. Коледж закрили, а будівлю конфіскували. Будинок Жана Шателя зрівняли із землею, звівши на його місці спокутну піраміду з антиєзуїтськими написами. Орден єзуїтів у Франції заборонили (втім, ненадовго, заборону зняли ще за життя Генріха IV).

Король усе одно з часом загинув від руки вбивці. Попри те, що Генріх IV був досить популярним і успішним монархом, на нього регулярно здійснювали замахи релігійні фанатики. Відомо щонайменше про 12 таких замахів. Фінальне 14 травня 1610 року здійснив католицький фанатик Франсуа Равальяк. Він зарізав короля просто посеред вулиці, вскочивши до його карети.

Карета зупинилася у заторі через стовпотворіння в Парижі під час святкування коронації дружини Генріха IV Марії Медічі. Вона залишилася регентом при малолітньому синові – Людовіку XIII.

27 грудня 1932 року вийшла постанова ЦВК та РНК СРСР “Про встановлення єдиної паспортної системи по Союзу РСР та обов’язкової прописки паспортів”. Докладніше.

27 грудня 1945 року заснували Міжнародний валютний фонд. Докладніше.

27 грудня 1979 року радянські війська після вторгнення до Афганістану штурмували палац президента країни Хафізулли Аміна – “Тадж-бек” на околиці Кабула. Докладніше.

27 грудня 1991 року незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В’єтнам, Камбоджа, Молдова та Франція.

27 грудня 2004 року, наступного дня після переголосування на виборах Президента України, застрелився міністр транспорту та зв’язку України Георгій Кірпа. Докладніше.

27 грудня 2007 року в теракті в пакистанському місті Равалпінді загинула лідерка опозиції Беназір Бхутто – експрем’єрка країни, яка незадовго до цього повернулася до Пакистану з вимушеної еміграції. Докладніше.

Церковне свято 27 грудня

27 грудня вшановують пам’ять апостола, першомученика архідиякона Стефана. Він був старшим серед семи дияконів, поставлених самими апостолами, тому його називають архідияконом. Також Стефан був християнським першомучеником. У житії святого наголошується, що “раніше Стефана ніхто не виливав крові своєї за Євангеліє”. Святий проповідував християнське вчення, і за успішність його проповідей юдеї обмовили Стефана, ніби він вимовляє хули на Бога та Мойсея. Стефан з’явився перед синедріоном і первосвященником, проте судилище над ним перетворилося на палку проповідь християнства. У момент промови Стефана, коли він сказав, що бачить на небі Христа, що стоїть праворуч Бога, натовп, закриваючи вуха, накинувся на нього. Його потягли за місто, закидаючи камінням, а він молився за своїх убивць. Тіло першомученика кинули на роздертя звірам.

Народні прикмети

Якщо вночі з’явився іній, скоро буде сніг.

Якщо 27 грудня тепла погода, то літо буде спекотним.

Якщо протягом дня змінюється погода, то буде потепління.

Що не можна робити 27 грудня

Не можна працювати по дому.

Не можна лаятися та пліткувати.

День не підходить для риболовлі та полювання.