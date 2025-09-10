Четверо поранених, горіли луки: як минула доба за даними Синєгубова
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби через обстріли постраждали четверо людей.
“У м. Куп’янськ постраждав 48-річний чоловік; у сел. Солоницівка постраждала 43-річна жінка; у с. Вільхуватка Нововодолазької громади постраждали 52-річна і 65-річна жінки”, – пише Синєгубов.
Протягом доби по Харківщині вдарили:
▪️чотири КАБ;
▪️чотири БпЛА типу «Герань-2»;
▪️два fpv-дрони;
▪️БпЛА (тип встановлюється).
“У Харківському районі пошкоджено 17 приватних будинків (с. Черкаська Лозова), дачний будинок (с. Вільхуватка), залізничну інфраструктуру (с. Залужне), горіла трава на площі 2000 кв. м (сел. Прудянка), у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нечволодівка), горіла трава на площі 100 кв. м (с. Сподобівка), горіла лісова підстилка (с. Новомиколаївка)“, – уточнив Синєгубов.
В Ізюмському та Чугуївському районах “прилетіло” по приватних будинках, а в Богодухівському через удари горіли луки.
Нагадаємо, напередодні близько 12:20 у передмісті Харкова прогриміли три вибухи. Росіяни випустили авіабомби по Малоданилівській громаді. РФ вдарила з авіації по селу Черкаська Лозова. У населеному пункті пошкоджені житлові будинки. Поранення отримав 58-річний чоловік.
Читайте також: Про просування у Куп’янську повідомляють росіяни – що говорять у ISW
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Четверо поранених, горіли луки: як минула доба за даними Синєгубова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2025 в 08:53;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби через обстріли постраждали четверо людей.".