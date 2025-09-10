Четверо поранених, горіли луки: як минула доба за даними Синєгубова

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби через обстріли постраждали четверо людей.

“У м. Куп’янськ постраждав 48-річний чоловік; у сел. Солоницівка постраждала 43-річна жінка; у с. Вільхуватка Нововодолазької громади постраждали 52-річна і 65-річна жінки”, – пише Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині вдарили:

▪️чотири КАБ;

▪️чотири БпЛА типу «Герань-2»;

▪️два fpv-дрони;

▪️БпЛА (тип встановлюється).

“У Харківському районі пошкоджено 17 приватних будинків (с. Черкаська Лозова), дачний будинок (с. Вільхуватка), залізничну інфраструктуру (с. Залужне), горіла трава на площі 2000 кв. м (сел. Прудянка), у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нечволодівка), горіла трава на площі 100 кв. м (с. Сподобівка), горіла лісова підстилка (с. Новомиколаївка)“, – уточнив Синєгубов.

В Ізюмському та Чугуївському районах “прилетіло” по приватних будинках, а в Богодухівському через удари горіли луки.

Нагадаємо, напередодні близько 12:20 у передмісті Харкова прогриміли три вибухи. Росіяни випустили авіабомби по Малоданилівській громаді. РФ вдарила з авіації по селу Черкаська Лозова. У населеному пункті пошкоджені житлові будинки. Поранення отримав 58-річний чоловік.