Четверо раненых, горели луга: как прошли сутки по данным Синегубова

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение суток из-за обстрелов пострадали четверо людей.

«В г. Купянск пострадал 48-летний мужчина; в пос. Солоницевка пострадала 43-летняя женщина; в с. Ольховатка Нововодолажской громады пострадали 52-летняя и 65-летняя женщины», – пишет Синегубов.

В течение суток по Харьковщине ударили:

▪️четыре КАБ;

▪️четыре БпЛА типу «Герань-2»;

▪️два fpv-дрона;

▪️БпЛА (тип устанавливается).

«В Харьковском районе повреждены 17 частных домов (с. Черкасская Лозовая), дачный дом (с. Ольховатка), железнодорожная инфраструктура (с. Залужное), горелая трава на площади 2000 квадратных метров (поселок Прудянка); в Купянском районе поврежден частный дом (с. Нечволодовка), горелая трава на площади 100 кв. м (с. Сподобовка), горелая лесная подстилка (с. Новониколаевка)», – уточнил Синегубов.

В Изюмском и Чугуевском районах «прилетело» по частным домам, а в Богодуховском из-за ударов горели луга.

Напомним, накануне около 12:20 в пригороде Харькова прогремели три взрыва. Россияне выпустили авиабомбы по Малоданиловской громаде. РФ ударила из авиации по селу Черкасская Лозовая. В населенном пункте повреждены жилые дома. Ранение получил 58-летний мужчина.