О продвижении в Купянске сообщают россияне – что говорят в ISW
Информацию врага об успехах армии РФ на Харьковщине прокомментировали аналитики Института изучения войны (ISW).
Так эксперты опровергли данные российского блогера об успехах оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. Речь идет о фейковой, по мнению аналитиков, информации о захвате новых территорий в районе Синельниково и возле реки Волчья.
«8 и 9 сентября российские войска атаковали к северу от Харькова в направлении Липцев и к северо-востоку от Харькова близ Волчанска и Синельниково. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали на левом берегу реки Волчья в Волчанске», – пишут в ISW.
Также не подтверждают аналитики и данные врага о продвижении на севере, востоке и юго-востоке в Купянске.
«8 и 9 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к западу от Купянска вблизи Мирового; северо-западнее Купянска в направлении Тищенковки; северо-восточнее Купянска близ Строевки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; юго-восточнее Купянска вблизи Степной Новоселовки и в направлении Песчаного; и юго-западнее Купянска в направлении Новоплатоновки», – добавили в Институте изучения войны.
Информации о боях на Великобурлукском и Боровском направлении нет.
Ранее военный аналитик Константин Машовец сообщал, что на Купянском направлении идут интенсивные встречные бои севернее города. Противник пытается зайти в город и закрепиться в северной и северо-западной части Купянска, одновременно заблокировать его, перерезав дорогу. Тем временем дорога на Двуречную уже перерезана. Также ВС РФ удерживают район околицы Купянска, в районе городского кладбища, передавал Машовец.
Читайте также: Путин хочет захватить или уничтожить Харьков как город-миллионник – Портников
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «О продвижении в Купянске сообщают россияне – что говорят в ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 сентября 2025 в 07:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информацию врага об успехах армии РФ на Харьковщине прокомментировали аналитики Института изучения войны (ISW).".