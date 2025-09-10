О продвижении в Купянске сообщают россияне – что говорят в ISW

Информацию врага об успехах армии РФ на Харьковщине прокомментировали аналитики Института изучения войны (ISW).

Так эксперты опровергли данные российского блогера об успехах оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. Речь идет о фейковой, по мнению аналитиков, информации о захвате новых территорий в районе Синельниково и возле реки Волчья.

«8 и 9 сентября российские войска атаковали к северу от Харькова в направлении Липцев и к северо-востоку от Харькова близ Волчанска и Синельниково. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали на левом берегу реки Волчья в Волчанске», – пишут в ISW.

Также не подтверждают аналитики и данные врага о продвижении на севере, востоке и юго-востоке в Купянске.

«8 и 9 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к западу от Купянска вблизи Мирового; северо-западнее Купянска в направлении Тищенковки; северо-восточнее Купянска близ Строевки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; юго-восточнее Купянска вблизи Степной Новоселовки и в направлении Песчаного; и юго-западнее Купянска в направлении Новоплатоновки», – добавили в Институте изучения войны.

Информации о боях на Великобурлукском и Боровском направлении нет.

Ранее военный аналитик Константин Машовец сообщал, что на Купянском направлении идут интенсивные встречные бои севернее города. Противник пытается зайти в город и закрепиться в северной и северо-западной части Купянска, одновременно заблокировать его, перерезав дорогу. Тем временем дорога на Двуречную уже перерезана. Также ВС РФ удерживают район околицы Купянска, в районе городского кладбища, передавал Машовец.