Про просування в Куп’янську повідомляють росіяни – що говорять у ISW

Інформацію ворога про успіх армії РФ на Харківщині прокоментували аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Так експерти спростували дані російського блогера про успіхи окупантів на Південно-Слобожанському напрямку. Йдеться про фейкову, на думку аналітиків, інформацію про захоплення нових територій у районі Синельникового та біля річки Вовча.

“8 та 9 вересня російські війська атакували на північ від Харкова у напрямку Липців та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Синельникового. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували на лівому березі річки Вовча у Вовчанську”, – пишуть в ISW.

Також не підтверджують аналітики й дані ворога про просування на півночі, сході та південному сході в Куп’янську.

“8 і 9 вересня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на захід від Куп’янська поблизу Мирового; на північний захід від Куп’янська в напрямку Тищенківки; на північний схід від Куп’янська поблизу Строївки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки; Куп’янська у напрямку Новоплатонівки”, – додали в Інституті вивчення війни.

Інформації про бої на Великобурлуцькому та Борівському напрямах немає.

Раніше військовий аналітик Костянтин Машовець повідомляв, що на Куп’янському напрямку йдуть інтенсивні зустрічні бої на північ від міста. Супротивник намагається зайти у місто і закріпитися там, у північній та північно-західній частині Куп’янська, одночасно заблокувати його, перерізавши дороги. Тим часом дорога на Дворічну вже перерізана. Наразі декілька штурмових груп росіян тримають позиції у підліску, що тягнеться з півночі на південь, передавав Машовець.