За добу на Харківщині було 43 пожежі – що горіло, повідомили у ДСНС
Усього за добу у рятувальників було 55 оперативних виїздів, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Внаслідок обстрілів виникли вісім загорянь у Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах області.
Так у селі Черкаська-Лозова спалахнула трава на площі 300 квадратних метрів. Також постраждав чоловік 1967 року народження.
“У с. Вільхуватка Харківського району горів дачний будинок на площі 60 м кв. Постраждало 2 жінки (1973 та 1960 р.н.). За добу ліквідовано 21 пожежа в природних екосистемах на загальній площі близько 19,3 га“, – передають рятувальники.
Ще сім лісових пожеж співробітники ДСНС досі намагаються загасити на території Ізюмського та Куп’янського районів.
Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2025 в 07:52
