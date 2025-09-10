Live
За добу на Харківщині було 43 пожежі – що горіло, повідомили у ДСНС

Події 07:52   10.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу на Харківщині було 43 пожежі – що горіло, повідомили у ДСНС

Усього за добу у рятувальників було 55 оперативних виїздів, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області. 

Внаслідок обстрілів виникли вісім загорянь у Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах області.

Так у селі Черкаська-Лозова спалахнула трава на площі 300 квадратних метрів. Також постраждав чоловік 1967 року народження.

У с. Вільхуватка Харківського району горів дачний будинок на площі 60 м кв. Постраждало 2 жінки (1973 та 1960 р.н.). За добу ліквідовано 21 пожежа в природних екосистемах на загальній площі близько 19,3 га“, – передають рятувальники.

Ще сім лісових пожеж співробітники ДСНС досі намагаються загасити на території Ізюмського та Куп’янського районів.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
