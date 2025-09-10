За сутки на Харьковщине было 43 пожара – что горело, сообщили в ГСЧС

Всего за сутки у спасателей было 55 оперативных выездов, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате обстрелов возникли восемь возгораний в Харьковском, Богодуховском, Изюмском и Купянском районах области.

Так в селе Черкасская-Лозовая загорелась трава на площади 300 квадратных метров. Также пострадал мужчина 1967 года рождения.

«В с. Ольховатка Харьковского района горел дачный дом на площади 60 квадратов. Пострадали две женщины (1973 и 1960 г.р.). За сутки ликвидирован 21 пожар в природных экосистемах на общей площади около 19,3 гектара», – передают спасатели.

Еще семь лесных пожаров сотрудники ГСЧС до сих пор пытаются потушить на территории Изюмского и Купянского районов.