За сутки на Харьковщине было 43 пожара – что горело, сообщили в ГСЧС
Всего за сутки у спасателей было 55 оперативных выездов, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В результате обстрелов возникли восемь возгораний в Харьковском, Богодуховском, Изюмском и Купянском районах области.
Так в селе Черкасская-Лозовая загорелась трава на площади 300 квадратных метров. Также пострадал мужчина 1967 года рождения.
«В с. Ольховатка Харьковского района горел дачный дом на площади 60 квадратов. Пострадали две женщины (1973 и 1960 г.р.). За сутки ликвидирован 21 пожар в природных экосистемах на общей площади около 19,3 гектара», – передают спасатели.
Еще семь лесных пожаров сотрудники ГСЧС до сих пор пытаются потушить на территории Изюмского и Купянского районов.
Читайте также: Тепло и без дождей. Прогноз погоды на 10 сентября в Харькове и области
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «За сутки на Харьковщине было 43 пожара – что горело, сообщили в ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 сентября 2025 в 07:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки у спасателей было 55 оперативных выездов, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. ".