Тепло и без дождей. Прогноз погоды на 10 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 10 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков. ⭐️

День также прогнозируется без дождя. ☀️ Но ожидают переменную облачность. 🌥

Ветер будет восточный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17°, днем ​​прогреется до 23 – 28°.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков.

День также пройдет без дождя.

Ветер прогнозируют восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14 – 16°, днем ​​столбик термометра поднимется до 24 – 26°.