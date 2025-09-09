Тепло і без дощу. Прогноз погоди на 10 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 10 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів.⭐️

День також прогнозують без опадів. ☀️ Але буде мінлива хмарність.🌥

Вітер буде східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень прогріється до 23 – 28°.

У Харкові вночі не очікують істотних опадів⭐️.

День також пройде без опадів.☀️

Вітер прогнозують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень стовпчик термометра підніметься до 24 – 26°.