Тепло і без дощу. Прогноз погоди на 10 вересня у Харкові й області

Погода 20:37   09.09.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на завтра, 10 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів.⭐️

День також прогнозують без опадів. ☀️ Але буде мінлива хмарність.🌥

Вітер буде східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень прогріється до 23 – 28°.

 

У Харкові вночі не очікують істотних опадів⭐️.

День також пройде без опадів.☀️

Вітер прогнозують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень стовпчик термометра підніметься до 24 – 26°.

