Тепло і без дощу. Прогноз погоди на 10 вересня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 10 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області ніч пройде без істотних опадів.⭐️
День також прогнозують без опадів. ☀️ Але буде мінлива хмарність.🌥
Вітер буде східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень прогріється до 23 – 28°.
У Харкові вночі не очікують істотних опадів⭐️.
День також пройде без опадів.☀️
Вітер прогнозують східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень стовпчик термометра підніметься до 24 – 26°.
Читайте також: У Харкові – вибухи: по передмістю били із авіації, постраждалий (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Тепло і без дощу. Прогноз погоди на 10 вересня у Харкові й області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2025 в 20:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 10 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".